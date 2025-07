João Campos entregou uma obra na madrugada

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O prefeito João Campos e o vice-prefeito Victor Marques inovaram na madrugada de ontem. Foi o horário que escolheram para inaugurar a nova Avenida Mário Melo. Via passou por uma reforma que melhorou a rede de drenagem, pavimentação, passeios e a ciclovia do corredor viário, depois de 16 meses de obras, com características técnicas sofisticadas, pois vinha apresentando várias lombadas em todo o calçamento.

Victor Marques e João Campos, liberando o trânsito da reforma da Avenida Mário Melo, na madrugada de ontem - Wagner Ramos/Divulgação

NO PORTO

O presidente Zeferino Ferreira da Costa inaugura amanhã, a loja de artesanato do Instituto Pernambuco Porto, na cidade do Porto, que vai vender peças de artesãos pernambucanos selecionados pela Adepe.

FÓRUM NORDESTE

Amanhã no auditório de “O Globo” no Rio, acontece o 2º Fórum Nordeste. Paulo Câmara, presidente do Banco do Nordeste, presidirá o painel “Uma Região de Oportunidades", ao lado de Márcio Steffani, diretor da Finep e Moacir Marcos Júnior, diretor do Grupo Inpasa Brasil.

RAINHA

Em 2026, quando a Rainha Elizabeth II completaria 100 anos, a King's Gallery, no Palácio de Buckingham, em Londres, fará uma exposição dedicada à monarca. Ao todo, serão 200 looks, com destaques para o vestido de casamento com o Príncipe Philip, em 1947, e o vestido da coroação, de 1953, ambos assinados por Norman Hartnell.

EMPRESAS

De acordo com pesquisa de lideranças, as competências para o líder do futuro são: comunicação assertiva, inteligência emocional, autoconfiança, empatia e disciplina.

ESPETÁCULO

Após mais de uma década longe dos palcos, o ator José de Abreu retorna ao teatro com o monólogo A Baleia, do dramaturgo norte-americano Samuel D. Hunter. No Recife, será no Teatro Luiz Mendonça, de 31 de julho a 3 de agosto. Segundo o artista, que está no teatro há 57 anos, é o personagem mais difícil que já interpretou por ser uma pessoa que pode morrer a qualquer momento e traz questões complexas.

TENDÊNCIA

Juliana Santos destaca que uma das tendências atuais da moda é o uso de lenços, que chega com tudo no verão do hemisfério norte.

CANTORA

Luísa Carolina, filha caçula de João Gilberto e Cláudia Faissol, de 21 anos, vai estrear como cantora. Acaba de gravar um disco pela Sony. Segue o caminho da irmã, Bebel Gilberto.

Cecília e Ana Luíza Lemos em circulada pelo Rio de Janeiro - Arquivo Pessoal

BELO GESTO

Ao ler reportagem sobre Rosemberg Costa, estudante de enfermagem da UFPE, que tinha que caminhar todos os dias 14 quilômetros para ir às aulas, o cantor Eric Land teve um belo gesto. Doou ao jovem uma moto zero quilômetro.

CONVENIÊNCIA

A rede norte-americana de lojas de conveniência “7-Eleven”, que sempre uso nas minhas viagens aos Estados Unidos, contabiliza 85 mil unidades pelo mundo. O grupo chegou a manter contatos para chegar ao Brasil, mas não conseguiu.