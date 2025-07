Minissérie da Netflix sobre a Copa de 70

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Netflix começou a gravar a minissérie “Brasil 70, a Saga do Tri", sobre a campanha da seleção brasileira na conquista da Copa do Mundo de 1970. No elenco, Rodrigo Santoro, no papel de João Saldanha, Bruno Mazzeo, de Mário Jorge Zagallo e Lucas Agrícola, de Pelé. Vai recriar, de forma imersiva, lances clássicos e momentos de bastidores que ajudaram a construir o legado de uma das maiores equipes de futebol de todos os tempos.

EM TAMANDARÉ

Padre Arlindo de Matos Júnior comemorou seus 50 anos levando cidadania, dignidade e bem-estar para a população de Tamandaré durante o Dia da Solidariedade. Ofereceu serviços gratuitos de saúde, justiça, beleza e bem-estar. No sábado, depois da missa que celebrou, ofereceu jantar, que também marcou os dois anos da Vila Padre Arlindo com a inauguração de um Cinema 8D.

CIDADANIA

João Campos recebeu, no final de semana, o título de Cidadão de Petrolândia. Espera espaço na agenda para receber outras cidadanias aprovadas. Nos municípios de Garanhuns, Olinda, Camaragibe e Jaboatão dos Guararapes.

COMEMORAÇÃO

Assinalando os 70 anos do Hospital Jayme da Fonte, sua diretora reúne amigos para Missa, hoje, às 17h30, na Paróquia das Graças. Em seguida, teremos recepção no salão anexo.

ANIMAIS

Especialistas de diferentes partes do mundo, especialmente da cultura ocidental, confirmam que ter um animal de estimação é um antidepressivo natural eficaz, promovendo mais alegria, bem-estar e saúde mental.

JORNALISTA

Quem passou o final de semana no Recife, como curador de uma exposição sobre a mandioca no Mercado Eufrásio Barbosa, foi o nosso ex-colega de redação Bruno Albertim. Ele está morando no Rio de Janeiro, atuando no Museu de Arte do Rio.

RETORNO

Milton Bivar, ex-presidente do Sport, retornou ao Recife, onde conclui a recuperação de cirurgia que realizou em São Paulo.

JOIAS

A marca brasileira de joias Carolina Neves leva o design nacional para dois novos endereços de prestígio: Paris e Saint-Tropez, na França. As peças agora fazem parte da curadoria da Mad Lords, uma das mais relevantes multimarcas de joias contemporâneas da Europa.

IMPUNIDADE

Até hoje nenhuma das pessoas que roubaram bilhões de aposentados e pensionistas está presa.