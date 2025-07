Reitor Pedro Rubens é destaque nas Universidades Comunitárias

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

No dia 6 de agosto, por ocasião da 53ª Assembleia Geral Ordinária da Associação Brasileira das Universidades Comunitárias, em Brasília, o reitor da Universidade Católica de Pernambuco e presidente do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, padre Pedro Rubens, será agraciado com o Mérito Educação Comunitária, pelo importante trabalho realizado em prol da educação no país.

MODA

A empresária brasileira Emmanuele Louza, do Grupo Flamboyant, representou a moda nacional nos desfiles da Semana de Alta Costura de Paris e, em seguida, nas apresentações de Alta Moda da Dolce & Gabbana, em Roma. Atuação destaca a relevância do mercado brasileiro no setor.

CELEBRAÇÃO

A presidente da OAB-PE, Ingrid Zanella, organiza o Sambinha da Advocacia Pernambucana. Em vídeo publicado nas redes sociais, chama a aula para participar do evento que comemora o Dia do Advogado, em 11 de agosto.

PROJETOS

Gleyce Fortaleza está no Rio de Janeiro, a convite do Grupo L'Oréal. Na sede da multinacional, ela realiza grandes projetos, que serão divulgados em breve.

TURISMO

Gustavo Belarmino apresenta, hoje, projeto voltado para o setor hoteleiro e gastronômico: um serviço de geolocalização e posicionamento de marca que foca na visibilidade digital. A proposta parte do hábito cada vez mais comum de pesquisar em plataformas de avaliação antes de viajar e buscar otimizar a presença de empresas turísticas nos principais aplicativos e filtros de busca.

ADEUS

A última vez que Preta Gil subiu ao palco foi em abril deste ano para cantar com o pai Gilberto Gil. O momento aconteceu em São Paulo, durante a turnê Tempo Rei, que marca a despedida do ícone dos palcos. Como homenagem à mãe dela, Sandra Gadelha, eles cantaram a música “Drão”.

TURISMO

O Banco do Nordeste liberou empréstimo de R$ 138 milhões para a Compesa realizar obras nos dois principais polos turísticos do estado: Porto de Galinhas e Fernando de Noronha.

INFLUÊNCIA

A influenciadora Camila Coelho entrou na lista de “100 Most Influential People in Global Influencer Culture” pela revista “Time”, e é a única brasileira a compor a lista de pessoas influentes na cultura global.

Encontro do presidente do Grupo JCPM, João Carlos Paes Mendonça, com a cônsul dos Estados Unidos, May Baptista - Arquivo Pessoal

FESTIVAL

Será entre 18 e 21 de setembro, no Teatro Luiz Mendonça, as edições do festival que celebra a vida e obra de Rita Lee, no Nordeste, após longa temporada no eixo Rio-São Paulo.

João Campos e Pedro Campos, na Missa do Vaqueiro - Arquivo Pessoal

MERCADO

Com a mira no mercado médico nacional, os representantes do Recife Expo Center marcam presença estratégica no 3º Congresso de Medicina Geral da Associação Médica Brasileira, a partir de quinta-feira, em São Paulo.