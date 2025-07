Ator do Superman passado supera o da edição atual

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os fãs do “Superman”, filme que tem lotado as salas de cinema do mundo inteiro, inclusive as do Recife, são unânimes em reconhecer que Henry Cavill atual intérprete do Clark Kent, repórter do Metrópolis, está muito longe do brilho de Christopher Reeve, ator que melhor fez o Superman e que faleceu em 2004.

PREVENÇÃO

Com a morte precoce de Preta Gil, os médicos reforçam a importância da colonoscopia, exame capaz de detectar precocemente o câncer de intestino e cólon, responsável pelo falecimento da cantora. Trata-se de um dos tipos mais agressivos da doença, mas que pode ser identificado por meio de exames de rotina.

PERFIL

No congresso, Pedro Campos possui caráter populista, focado no trabalhador, dentre outros fatores, as votações seguem essa linha: votou contra a escala 6x1 e a favor da taxação dos super ricos, e da isenção do imposto para quem ganha menos de 5 mil.





VERGONHA

O Sport chega hoje a quatro meses sem vencer uma partida. Depois da vitória contra o Retrô na primeira partida da decisão do Campeonato Pernambucano contra o Retrô, por 3x2, na Arena Pernambuco Depois foram 16 partidas sem uma só vitória.

JUNINAS

Dos 184 municípios do estado, nada menos que 131 conseguiram fazer festas juninas graças ao apoio do governo do estado, através da Empetur.

NA TV

Tive a felicidade de entrevistar Preta Gil no meu programa na televisão. Recordo da sua figura simples, talentosa, extremamente alegre. Ontem, ao morrer, deixou o país de luto.

FORTUNA

Mesmo tendo uma péssima campanha na temporada passada, onde perdeu tudo, O Manchester City renovou o contrato com a Puma, para fornecer os uniformes do time, por 10 anos. Vai receber R$ 62 milhões por mês. O time volta a jogar na volta da Premier League, no dia 16 de agosto, contra o Wolverhampton.

CACIQUE

Chegando às livrarias o livro “Memórias do Cacique”, biografia do cacique Roani Metyktire, famoso no mundo inteiro.

RETORNO

Depois de superar os problemas com o técnico Felipe Luiz, o atacante Pedro voltou às graças da torcida do Flamengo. Entrou no segundo tempo e fez o gol da vitória contra o Flamengo, domingo, no Maracanã.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “A eleição para senador no próximo ano será mais importante que a de governador.” (Igor Maciel)

O PADRE Antônio Maria foi quem celebrou a Missa do Vaqueiro em Serrita, co-celebrada pelo padre Pedro Sérgio.

A GOVERNADORA Raquel Lyra participou da “Serenata da Recordação”, sábado, em Santa Maria da Boa Vista.

AMANDA Campos em circulada pelo Chile, com família e amigos.

VANESSA Arruda e Jorge Petribú Filho retornam de temporada na Espanha.

RENATA Borba, presidente da Fundarpe, comemora o enorme sucesso da Fenearte.

O CHEF Simpson dos Santos assinou jantar japonês, na Casa Salviano, e Fernando de Noronha.

DOIS sucessos gastronômicos na Fenearte: o quiosque Empadas Maravilhosas, do “Ernest Café”, o “Fo-Cá”, do Grupo “Cá-Já” e o bolo de noiva de Cecília Chaves.

O MORANGO do amor é a febre de doces do momento.

