Uma favela perto do Palácio do Governo

Um problema que infelizmente tem crescido muito no Recife, a exemplo do que acontece em todo o país, é a população de moradores de ruas, que podem ser vistos em várias partes da cidade. Um novo espaço que foi criado é uma espécie de favela que se instalou na Avenida Martins de Barros, em frente ao prédio da Secretaria da Fazenda, pertinho do Campo das Princesas. Um triste espaço que aumenta a cada dia, inclusive com várias crianças. Quem sabe, eles poderiam receber alguma ajuda do poder público.

CAMPANHA

Julião Konrad comemora o sucesso da campanha que implantou o Spettus Premium e que aumentou muito o número de clientes. Durante todo este mês, menos nos almoços de sábado e domingo, a mulher acompanhada não paga o almoço. Começou em junho e foi prorrogada por todo este mês de julho.

CASAMENTOS

Claudio e Keli Cerri preparam evento com novidades para o mercado de nupciais, amanhã, com muitos nomes da área.

HISTÓRIAS

A Caixa Cultural Recife recebe, de quarta-feira a 24 de agosto, a exposição interativa “Viajando com Tapetes Contadores", do grupo Os Tapetes Contadores de Histórias. A programação tem apresentações nos sábados e domingos, às 15h.

REVITALIZAÇÃO

Os Chalés do Carmo, em Olinda, serão revitalizados pelo Governo de Pernambuco. O local que também é conhecido como Chalés das Quatro Marias, vai sediar o Centro de Difusão do Carnaval e um novo espaço do Conservatório Pernambucano de Música.

MOTOS

O Brasil fabricou em 2024, 1,74 milhão de motos, a maior marca nos 14 anos recentes.

REPRESENTATIVIDADE

A princesa japonesa Kako visitou o Brasil para celebrar os 130 anos de relações diplomáticas entre os dois países e fez uma boa homenagem. Usou uma bolsa de marca brasileira, Zanir Furtado, criada por artesãs do Mato Grosso do Sul.

O FUSCA

Uma das marcas de José Mujica, líder uruguaio recentemente falecido, era seu Fusca azul, modelo 1987, fabricado no Brasil, que ele dirigia, inclusive quando foi presidente do Uruguai. Tinha a placa SAO 1653 e ele recusou oferta de um xeque árabe de R$ 6 milhões pelo carro, para ele utilizar em obras sociais.

MÃES

O IBGE divulgou dados do Censo Demográfico de 2022 e, entre eles, um alerta. O número de mães sem filhos aumentou 36,4% em 12 anos. O segundo maior percentual entre as regiões foi registrado no Nordeste.

TÍTULOS

O Conselho Universitário da Universidade Federal de Pernambuco concedeu o título de Doutor Honoris Causa ao poeta popular Dedé Monteiro e dois in memoriam: o escultor Mestre Vitalino e ao tocador de pífano Mestre Sebastião Biano.

EMPRESÁRIO

Dody Sirena, que deixou de ser empresário de Roberto Carlos depois de 30 anos, promoveu no Brasil apresentações de nomes famosos como Luciano Pavarotti, Eric Clapton, Rod Stewart e Michael Jackson.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “O que os sábios fazem no princípio, os tolos fazem no fim.” (Warren Buffett)

ANTÔNIO Fagundes visitou o Instituto Ricardo Brennand e a Oficina Cerâmica Francisco Brennand,

LIVRO que inspirou o filme, “Ainda Estou Aqui”, de Marcelo Rubens Paiva, permanece entre os mais vendidos no Brasil.

UM HOBBY na moda, hoje em dia, é fazer cerâmicas ou pintura de taças, muitos espaços no Recife já estão se abrindo com essa proposta.

A QUARTA edição da Art.PE, Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco, acontece entre os dias 8 e 12 de outubro, no Recife Expo Center.

MIRELLA Almeida, prefeita de Olinda foi eleita vice-presidente de Inovação da Frente Nacional dos Prefeitos.

O BOEING 787-8 que caiu no mês passado, na Índia, matando 280 pessoas, tem o nome fantasia “Dreamliner”, “avião dos sonhos” em inglês.

COM investimento de R$ 1 bilhão, a 99Food, serviço de delivery será lançado no Brasil, neste segundo semestre, em todas as capitais do país.

ANIVERSARIANTES

