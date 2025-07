Sócios do Clube Português vão decidir sobre projeto polêmico

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Clube Português promove no dia 30 assembleia geral dos sócios proprietários, para discutir e deliberar sobre o projeto de transformação de toda a área do clube, num projeto que teria várias edificações, inclusive um shopping Center. A sede do clube, inaugurada em 1934 ficaria restrita a uma área na cobertura desse shopping.

EXÉRCITO

O general Maurílio Ribeiro, comanda solenidade militar quinta-feira, na sede do Círculo Militar do Nordeste, para assinalar os 79 anos do Comando Militar do Nordeste.

FUNDAJ

Fechando as comemorações dos 75 anos de história, a Fundação Joaquim Nabuco realiza, amanhã, sessão solene no Campus Gilberto Freyre, em Casa Forte, reunindo servidores, representantes de movimentos sociais e autoridades.

ESLOVÂNIA

O cônsul Rainier Michael assinala os 200 anos das relações diplomáticas entre o Brasil e a Eslovênia e os nove anos do consulado em Pernambuco, com eventos no Recife e Cabo de Santo Agostinho, entre quarta-feira e o dia 8 de agosto. Na programação, jantar de adesão dia 31 no Catamarã.

PRIMEIRO

No cinema, o filme Lilo e Stitch foi o primeiro filme americano a arrecadar US$1 bilhão nas bilheterias ao redor do mundo em 2025.

DESTAQUE

O advogado pernambucano Gustavo Ramiro foi nomeado membro da Comissão Especial de Direito Empresarial do Conselho Federal da OAB.

VOTAÇÃO

Na internet, muitas listas destrincham quem os deputados, por estado, que não estão votando a favor da tributação dos “super ricos”, o que está levando a uma perda de popularidade e críticas nas redes sociais dos parlamentares.

ZÉ BAIANO

Um dos destaques da série “Guerreiros do Sol”, do Goboplay, dirigida pelo pernambucano George Moura e Sérgio Goldenberg é o personagem “Gasolina”, do ator Ênio Cavalcanti. Foi inspirado no cangaceiro “Zé Baiano”, que marcava com ferro em brasa as iniciais “JB” no rosto de algumas mulheres. O facínora foi morto em 1936, por um “coiteiro” em Frei Paulo, cidade natal do colunista Ancelmo Gois. Tem outro pernambucano no projeto: é inspirado no livro com mesmo nome, de Frederico Pernambucano de Mello.

FORTAL

Muitos pernambucanos programam viagem a Fortaleza, para participar do Fortal, maior carnaval fora de época do país, que acontece de quinta a domingo.

M O V I M E N T O

BOM DOMINGO: “O aumento do IOF afeta mais os pobres.” (José Mendonça Filho)



TERMINA hoje a Fenearte, que neste ano contabilizou recorde de público e vendas.



NESTE domingo, fazem 56 anos que o homem pisou na Lua pela primeira vez.



O “QUARTETO Fantástico”, um dos filmes mais esperados do ano, estreia quinta-feira nos cinemas do Recife.



FAZENDO muito sucesso a nova coleção de joias de Cris Lemos, batizada de “Traços”



HOTÉIS de Gravatá estão com uma média de 80% de ocupação neste mês de férias, especialmente nos fins de semana.



VIROU moda entre líderes mundiais o envio de cartas.



O FESTIVAL “Palco Pernambuco Meu País” começa no próximo final de semana em Salgueiro.

ANIVERSÁRIOS

