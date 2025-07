O Congresso Nacional não se importa com brasileiros

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Política, curiosidades, entretenimento, eventos, exclusivas e novidades, com a cobertura atenta do colunista João Alberto e sua equipe

Clique aqui e escute a matéria

Pesquisa da “Quaest” mostrou que 85% dos brasileiros são contrários ao aumento no número de deputados federais. Indiferente aos brasileiros, seus eleitores, o Congresso Nacional aprovou a medida, que não trará nenhum benefício ao país, apenas mais gastos. Diminui a sua já baixíssima aprovação pela população, mais preocupado em receber mais e mais emendas. Muitas, a propósito, já envolvidas em escândalos. Felizmente, o presidente Lula tomou a decisão de vetar o absurdo aumento. Falta ainda, os protestos dos bons parlamentares.

Juliana Lins na estreia do projeto "Por Dentro" com o Social1 e o primeiro convidado, o cantor Martins - Dayvison Nunes/Divulgação

NACIONAL

O chef César Santos participou do evento Delicias do Brasil, em que chefs de muito renome são convidados. Evento gastronômico, no Rio de Janeiro, celebra a diversidade culinária do Brasil, com profissionais de diversas regiões para apresentar pratos exclusivos e aulas-show.

ARQUITETURA

Durante a Casa Cor de Santa Catarina, um apartamento luxuoso, chamado Refúgio Natural, assinado pela designer Marice Gandin, acaba de ser colocado à venda por R$ 6,9 milhões.

MORDOMIA

O Brasil é um dos países com mais mordomia para crimes, pequenos ou grandes, a população que pede denúncias, é a mesma que elege. Se tratando das figuras políticas, o vai e vem entre acusação, prisão e mandatos cassados chega a ser absurdo.

Giovanna Stefani, Helena Possidênio e Suênia Alvino, em evento médico - Arquivo Pessoal

IMPULSIONAMENTO

No Cabo de Santo Agostinho, a Waterlution está à frente do projeto “Água Delas”, com o Centro das Mulheres do Cabo e apoio do Fundo de Inovação e Transformação do Canadá, promovendo oficinas, rodas de diálogo e capacitações de mulheres da comunidade em lideranças ambientais.

SUCESSO

Beto Kelner comemora o grande sucesso do seu stand na Fenearte, onde mostrou sua nova coleção de modelos masculinos e femininos, todos inspirados nas suas telas.

TIROS NO PÉ

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas deu não um, mas vários tiros no pé, com sua posição dúbia no caso do tarifaço dos Estados Unidos. Vem sendo alvo, nas redes sociais, de críticas de empresários, petistas, bolsonaristas e até do ex-aliado Eduardo Bolsonaro, obrigado a Jair Bolsonaro a intervir para diminuir a desavença. Terá muita dificuldade em realizar seu sonho de ser candidato a presidente.

INSS

O ministro Wolney Queiroz revela que seu sogro está entre os que foram roubados pelos fraudadores do INSS.

CURIOSIDADE

Uma curiosidade da nossa culinária nordestina é sobre a galinha guisada ou caipira, em muitos restaurantes servida como “galinha pica no chão”. O nome traz referência a galinha criada solta nos terreiros, atrás de grãos. Faz muito sucesso em restaurantes no Sul, que não conhecem a história.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Vai vencer aquele que perseverar.” (Padre Arlindo Júnior)

QUEM curte temporada em Portugal é Inês Calado, junto com o marido Rogério Andrade e as filhas: Mariana e Alice.

O FORTALEZA contratou o técnico português Renato Paiva, injustificadamente demitido do Botafogo, na Copa do Mundo de clubes da Fifa.

CASO estivesse viva, a cantora Marília Mendonça completaria 30 anos terça-feira.

Raquel Lyra foi prestigiar a peça Dois de Nós, no Teatro Luiz Mendonça, recebida por Antônio Fagundes, Christiane Torloni, Thiago Fragoso e Alexandra Martins.

Gustavo Queiroz foi muito festejado, ontem, quando celebrou nova idade.

HOJE é o Dia Nacional do Futebol.

ANIVERSARIANTES Alexandre Lemos, Carlos Augusto Costa, Chusa Ferreira da Silva Júnior, Diógenes Andrade Filho, Emerson Gomes, Isabela Dubeux, José Arraes de Alencar, Junancy Galvão, Luciano Teixeira, Luiza Nogueira, Maria do Rosário Valois, Milena Sotero, , Telma Brennand e Zélia Suassuna.