O TJPE revela agraciados com a Medalha do Mérito

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Política, curiosidades, entretenimento, eventos, exclusivas e novidades, com a cobertura atenta do colunista João Alberto e sua equipe

Clique aqui e escute a matéria

O Tribunal de Justiça de Pernambuco faz evento dia 13 de agosto, para entregar a Medalha do Mérito Judiciário Desembargador Joaquim Nunes Machado. Entre os agraciados, os ministros do STJ Carlos Augusto Brandão, Teodoro Silva Santos e Messod Azulay Neto, o presidente do TRF, Roberto Machado, o presidente do TRT, Ruy Salathiel e a conselheira do CNJ Renata Gil Videira. E mais, o brigadeiro Marcelo Lobão Schivao, comandante do II Comar, José Paulo Cavalcanti Xavier, Procurador-geral de Justiça, Ingrid Zanella, presidente da OAB PE, José Cláudio de Godoy presidente do Country, coronel Hercílio Mamede, secretário da Casa Militar, Romerinho Jatobá, presidente da Câmara Municipal do Recife, e Beto Ferreira da Costa, provedor do Hospital Português. Também a jornalista Paula Losada, o superintendente parlamentar da Alepe Álvaro Mendonça, o escritor Guilherme Veiga Chaves, o diretor da Rede D’Or Pablo dos Santos Menezes, o empresário René de Pontes Neto, o médico Arnaldo Assunção Filho o advogado Carlos Antônio Domingues (in memoriam) e os servidores Sheila Wanderley, Ana Karolina Oliveira e Maria Paula Gusmão Costa Pereira.

O arcebispo de Olinda e Recife Dom Paulo Jackson com Eduarda Neiva, Victor Marques, Renata e João Campos em missa de Nossa Senhora do Carmo - Arquivo Pessoal

BAZAR

Dandarah Cavalcanti promete realizar o maior bazar de todos os tempos, com enorme variedade de roupas, bolsas e sapatos.

A médica Paula Monteiro, curtindo temporada na Croácia - Arquivo Pessoal

A RAZÃO

A invasão ao centro de treinamento e as agressões a jogadores por membros da torcida organizada do Sport, tem uma forte razão. A absurda reunião dessa torcida com os jogadores, em maio, permitida pela diretoria do clube.

SORVETERIA

No meu artigo de hoje na página de opinião, relembro uma sorveteria que fez o maior sucesso no Recife, a Dudi, dos irmãos Werner e Walter Luck, que ficava na Rua do Hospício, em frente à Faculdade de Direito.

VIAGENS

Silvana Mattoso realizou, com sucesso, o intercâmbio de diversos jovens, filhos de colunáveis, que embarcaram ontem. Entre eles, Silvinho, filho de Cris Lemos e Silvio Costa Filho, Carlos Augusto, filho de Juliana Lins e Carlos Augusto Costa, Tina, filha de Eduarda Petribú e Zé Neto, e Julia, herdeira de Vanessa Vecchione e Silvio Pontual.

Na comemoração do seu aniversário, o advogado Márcio Duque de Miranda, ladeado pelas irmãs, a juíza Michelle e a advogada Simone - Arquivo Pessoal

FRUTAS

Guilherme Coelho, presidente da Associação Brasileira de Produtores Exportadores de Frutas e Derivados, revela que dos 100 contêineres de manga que o Brasil exporta, 92 são de frutas produzidas no Vale do São Francisco. Já dos 100 contêineres de uva, 95 são da região que fica entre Pernambuco e Bahia.

HOMENAGEM

A vice-governadora Raquel Lyra está entre os que serão homenageados pela Corregedoria-Geral de Justiça, na comemoração dos 54 anos da instituição, quarta-feira, no auditório da Escola Judicial de Pernambuco.

MOBILIDADE

A CTTU tomou excelente providência, ao proibir o estacionamento de veículos nas faixas junto dos edifícios, nas áreas onde estão sendo feitas obras da nova orla na Avenida Boa Viagem e que fecham uma das faixas de rolamento. Quem não obedece está sendo multado e até rebocado.

AS JORNALISTAS

As jornalistas mostraram força na Federação Nacional da categoria. Samira de Castro foi reeleita presidente com 94% dos votos e três dos cinco integrantes do Conselho de Ética são mulheres.

VIRTUOSI

O “Virtuosi na Serra” acontece dentro da programação do Festival de Inverno de Garanhuns. Abertura hoje, na Capela do Seminário São José, terá Edson Cordeiro interpretando Mozart, Vivaldi, Bach e Villa-Lobos, acompanhado pela Orquestra Jovem de Pernambuco.

SUPERMAN

É impressionante o tamanho dos créditos mostrados no final do atual filme do “Superman”. São mais de cinco minutos mostrando centenas de nomes de quem participou das imagens, em letras miúdas, que ninguém lê. Resultado é que muita gente tem que esperar sentado até que as luzes das salas sejam acesas.