Estádio do Arruda precisa de uma reforma de R$ 50 milhões

O Estádio José do Rego Maciel, o Arruda, que está no centro dos discussões sobre a SAF do Santa Cruz, precisa de pelo menos R$ 50 milhões para fazer uma reforma, para recuperar sua capacidade para 60 mil torcedores, só a metade liberada atualmente. É resultado da falta de conservação, depois de uma restauração completa feita em 2008, quando Fernando Bezerra Coelho era presidente do clube. Há 17 anos, quando era o segundo maior estádio do país, atrás apenas do Morumbi, em São Paulo.

Em recente evento, Cris Lemos e o ministro Silvio Costa Filho com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta e esposa Luana - Arquivo Pessoal

PARABÉNS

Quem completa idade nova hoje é Roberto Magalhães, um dos maiores políticos da história pernambucana, tendo brilhado como deputado federal, por quatro mandatos, prefeito do Recife, vice-governador e governador de Pernambuco. Foi também destaque no nosso mundo jurídico e como professor da Faculdade de Direito do Recife.

DESTINO

Dominique de Castro Oliveira, que está deixando a secretária-executiva de Defesa Social do estado, vai continuar no Recife. Delegada da Polícia Federal passará a atuar na superintendência de Pernambuco da instituição.

Eduardo Cruz e Fred Loyo, durante evento em Porto de Galinhas - Sheila Wanderley/Divulgação

SEM CELULAR

Caetano Veloso nunca teve celular. E diz que só sente falta quando marca programa com um dos três filhos. Com o aparelho, ficaria mais seguro de não se desencontrarem. "Mas na hora dá tudo certo", garante.

CINEMA

O premiado filme “Último Azul”, do diretor pernambucano Gabriel Mascaro, com Rodrigo Santoro, vai abrir o tradicional Festival de Cinema de Gramado, no dia 13 de agosto. A película entra no circuito comercial do país no dia 28 de agosto.

GASTRONOMIA

Uma das mais famosas chefs do país, Giovanna Grossi participará dia 27, da nova edição do projeto “Nannai Harmonniza”. Vai dividir com o chef do resort Fernando Pavan, a confecção do jantar com cinco etapas. Uma curiosidade está na sobremesa à base de chocolate, caju e coentro.

SHOW

Recuperado do capotamento de um carro que teve na semana passada, o cantor Fabiano estará ao lado de César Menotti, esta noite, em Garanhuns. Dupla faz show no FIG.

A jornalista Luciana Nunes, aniversariante de hoje - Arquivo Pessoal

MISTÉRIO

A 123 Milhas, empresa que causou prejuízo a centenas de pessoas, volta a oferecer passagens aéreas baratas na Internet.

BEM-ESTAR

Localizado em Boa Viagem, o “Buddha Spa” é uma excelente programação na nossa cidade. Além de ser o único da rede no nosso estado, traz elementos budistas, de relaxamento, com técnicas ancestrais de reflexologia e massagens.

ESPORTES

Raridade no perfil de votações, a Lei de Incentivo aos Esportes foi aprovada por deputados de vários partidos e pode se tornar uma política permanente no país.

TECNOLOGIA

Um novo estudo da Apple utilizou inteligência artificial para analisar dados coletados por iPhones e Apple Watches e conseguiu prever gestações com 92% de precisão, antes mesmo de qualquer teste oficial. Os dispositivos cruzaram informações fisiológicas e comportamentais aos quais têm acesso, como temperatura, frequência cardíaca e padrões de sono e muitas outras especificidades.