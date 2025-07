O cinquentenário do querido padre Arlindo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O padre Arlindo de Matos Júnior é uma figura especial, queridíssimo, que faz um notável trabalho social entre Tamandaré e Carneiros. Neste final de semana, ele comemora os 50 anos, com uma intensa programação, que reúne inclusive muitos dos seus amigos do Recife. Ontem, tivemos a abertura da primeira fase da expansão da Vila Padre Arlindo, dos empresários Gabriel Knapp, Adiel Correia e Marcelo Alves, que ajuda sua creche. Será lá, hoje às 19h, a missa comemorativa do aniversário dele, seguida de shows com Almir Rouche, Nena Queiroga, Dudu do Acordeon, Anna Alves e Benil.

A senadora Teresa Leitão, ontem, na Fenearte - Erika Muniz/Divulgação

TRISTEZA

Muito lamentado o falecimento, ontem, de André Carlos Alves de Paula, grande empresário pernambucano, que foi, inclusive, presidente do Bandepe e era pai do ministro André de Paula.

NA ILHA

Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, ainda não conhece a Ilha do Retiro. Mas seu filho Davide estará amanhã no estádio do Sport, como técnico do Botafogo, que enfrenta o rubro-negro.

NA TV JORNAL

O entrevistado de hoje no “João Alberto na Jornal”, às 19h20, na TV Jornal, é o empreendedor social Fábio Silva, que faz um trabalho notável, à frente de vários projetos, como a Rede Muda Mundo, presente em vários estados do país, no Chile e Portugal. Fala das suas mais de 600 palestras pelo mundo e da Casa Zero, na Rua do Bom Jesus, iniciativa que já foi replicada para outras cidades.

TRAJE

O presidente Lula voltou a respeitar a liturgia do poder, ao fazer o pronunciamento à nação usando paletó e gravata, diferente da anterior, quando estava de camisa social, sem paletó. Mas exagerou no “meus amigos e minhas amigas”, que repetiu oito vezes.

Isabela Dubeux, aniversariando hoje - Arquivo Pessoal

GANDHI

O espetáculo “Gandhi, um líder humano” será mostrado hoje e amanhã no teatro do Centro Cultural Instituto Marcos Hacker de Melo. Encenado pelos atores João Signorelli e Thaia Perez, destaca a a vida e os ensinamentos de Mahatma Gandhi.

NUTROLOGIA

Com foco nas novas tecnologias da saúde, hormônios e metabolismo, Karina Cobucci inaugurou sua clínica no RioMar Trade Center, com bonito designer.

A BOIADA

Numa suspeitíssima reunião na madrugada, a Câmara dos Deputados aprovou a nova Lei Geral de Licenciamento Ambiental. Como diria o nada saudoso ministro Ricardo Salles, atual deputado federal, literalmente “deixou a boiada passar...”

Waldemir Pontes e Leda Gonçalves em circulada pela Inglaterra - Arquivo Pessoal

CIDADANIA

O Shopping Guararapes realiza até amanhã o bazar “Costurando Amor”. O projeto, fundado em 2021, apoia moradores de rua, crianças em abrigos e famílias carentes.

GASTRONOMIA

O Nannai Harmonniza promove jantar a seis mãos, hoje, reunindo o chef Fernando Pavan e os convidados César Santos e Juarez Campos.

MODA

Foi inaugurada em Londres a maior exposição realizada sobre o universo criativo de Gianni Versace, icônico estilista italiano. Reúne mais de 450 peças, incluindo criações usadas por lendas da moda como Naomi Campbell, Kate Moss e a princesa Diana. Após o divórcio de Charles, Lady Di se aproximou de Versace, que teve papel fundamental na reinvenção de sua imagem pública.