Hotel Central encantou líderes do turismo de Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Política, curiosidades, entretenimento, eventos, exclusivas e novidades, com a cobertura atenta do colunista João Alberto e sua equipe

Clique aqui e escute a matéria

Os integrantes do Grupo de Amigos do Turismo Elder Lins Teixeira, tiveram uma surpresa agradabilíssima no almoço organizado por Luiz Felipe Moura, no restaurante “Tempero da Rosa”, no Hotel Central. Primeiro com o deslumbre do tradicional hotel, muito bem mantido por Rosa Maria, e que voltou a funcionar com seus 58 apartamentos. Depois com o fantástico almoço com excelentes pratos regionais. E com a dona do hotel e chef do restaurante, Rosa Maria, que promove constantes eventos culturais na área, onde sempre é destaque com sua bela voz.

Sandra Paes Barreto, no seu aniversário no Famiglia Giuliano, com as filhas Natália e Brenda - Sheila Wanderley/Divulgação

PRESTÍGIO

Sandra Paes Barreto sentiu como é querida, ao reunir os nomes de maior prestígio na nossa sociedade, no happy hour promovido pela Associação dos Amigos da Justiça de Pernambuco, que ela preside, para marcar seu aniversário. Sandra recebeu os cumprimentos ao lado do marido Ricardo, dos filhos Victor, Natália e Brenda e dos seis netos. Um deles, Ricardo, deu um toque de emoção ao cantar “Velha Infância”. Um destaque para a bela decoração, assinada pela sua filha Natalia, o buffet do Famiglia Giuliano, o bolo de Benta Brigaderia e doces de Lana Bandeira e Lucinha Cascão. Evento teve animação da banda Lana e Henrique. Convidadas fizeram doações para o Grupo Apoio à Criança com Câncer. Sua presidente, Vera Moraes, recebeu o cheque de R$ 30 mil.

SUCESSO

O escritor Raimundo Carrero, que se define como um homem de alma atormentada, está feliz com a notícia que recebeu da Editora Record. A primeira edição da novela "A vida é traição", lançada no Recife recentemente, já se esgotou. Uma segunda edição está sendo impressa.

25 ANOS

O Porto Digital vai comemorar 25 anos de atuação com evento na próxima quinta-feira, na sede da instituição. Na ocasião, será lançado o livro “Porto Digital, Inovação e Preservação no Centro do Recife”.

A chef Rosa Maria, ladeada por Robinson Pacheco e Gustavo Luck, no almoço do Grupo de Amigos do Turismo no seu restaurante "Tempero da Rosa", no Hotel Central - JC

SÉRIE

Uma das séries queridinhas da Netflix, “Stranger Things” se prepara para o lançamento da temporada final. Além de lançar o trailer, também foram divulgados os dados que serão lançados ao ar: 26 de novembro, 25 de dezembro e 31 de dezembro de 2025.

CUIDADO

A esposa de Neymar, Bruna Biancardi, foi bastante criticada nas redes sociais após ir ao estádio ver o atleta em campo no jogo do Santos contra o Flamengo, 11 dias após dar à luz o pequeno Mel.

TRISTEZA

O Papa Leão XIV lamentou o ataque israelense à única igreja católica em Gaza, que feriu o padre Gabriele Romanelli. Ele manifestou profunda tristeza e pediu cessar-fogo, além de garantir orações às vítimas.

REDE

As mulheres recifenses estão em momento de muito sucesso e colaboração, ainda mais após a chegada de dois grupos de conexões entre elas, que promovem encontros com palestras, insights e conversas para interesses: o Sala Networking e o Clube Secreto.

JOIAS

A marca brasileira de joias Carolina Neves leva o design nacional para dois novos endereços de prestígio: Paris e Saint-Tropez, na França. As peças agora fazem parte da curadoria da Mad Lords, uma das mais relevantes multimarcas de joias contemporâneas da Europa.

INSS

O ministro Wolney Queiroz revela que seu sogro está entre os que foram roubados pelos fraudadores do INSS.

A ministra Luciana Santos e o superintendente dos Correios em Pernambuco, Ricardo José Santos, no lançamento do selo comemorativo aos 40 anos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Arquivo Pessoal

M O V I M E N T O

BOM DIA: “ A Fenearte alargou o meu olhar.” (Gustavo Henrique de Brito Alves Freire)

KARLA e Álvaro Dantas em circulada pela Croácia.

e Álvaro Dantas em circulada pela Croácia. OS FOTÓGRAFOS Cláudio e Keli Cerri, especializados em casamentos, reúnem amigos em jantar terça-feira no “Entrevinhos”.

Cláudio e Keli Cerri, especializados em casamentos, reúnem amigos em jantar terça-feira no “Entrevinhos”. AUGUSTO e Cacau Acioli, junto com as filhas Bela e Bia, passam temporada em Lisboa.

e Cacau Acioli, junto com as filhas Bela e Bia, passam temporada em Lisboa. MILENA e Sérgio Pita formam um casal um casal de muito destaque em nossa sociedade.

e Sérgio Pita formam um casal um casal de muito destaque em nossa sociedade. CEZZINHA e Magda Suassuna realizam hoje o projeto Forró de Candeeiro, reunindo muitos sanfoneiros.

e Magda Suassuna realizam hoje o projeto Forró de Candeeiro, reunindo muitos sanfoneiros. O BITCOIN bateu ontem novo recorde histórico de valorização, entretanto, ainda causa dúvidas em muitos investidores.

bateu ontem novo recorde histórico de valorização, entretanto, ainda causa dúvidas em muitos investidores. INCREMENTADA pela boa campanha na Copa do Mundo de Clube da Fifa, a SAF do Fluminense começou a andar.

ANIVERSARIANTES Afrânio Jorge Lopes, Alan Fiore, João Mendonça, Martha Amorim, Priscila Frazão, Ricardo Mergulhão Coimbra, Rogério Leão e Taciana Naslavsky.