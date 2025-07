O Grupo JCPM atualiza seu documento "Missão e Valores"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

No ano em que comemora 90 anos de existência, o Grupo JCPM renovou seu documento “Missão e Valores”, reforçando as diretrizes que foram base no passado e olhando para o presente, ao inserir, formalmente no texto, expressões como diversidade, sustentabilidade e inovação – iniciativas que sempre permearam o desenvolvimento das empresas, mas que não estavam no documento. Batizada de “Somos o Grupo JCPM”, a atualização dos termos foi acompanhada de perto pelo empresário João Carlos Paes Mendonça e pelo conselheiro Marcelo Silva.

Na Academia Brasileira de Letras, os acadêmicos José Paulo Cavalcanti Filho, com Maria Lecticia, Gilberto Gil e José Roberto de Castro Neves, com Bel - Arquivo Pessoal

RELAXAMENTO

O Ayo Spa inaugura oficialmente no Recife no quinta-feira, às 17h, com evento especial na Galeria João Roma em Boa Viagem, assinado por Carol Vaisman. O espaço foi pensado para quem busca desacelerar, se reconectar e viver uma experiência de bem-estar.

SEGURANÇA

O Tribunal de Justiça de Pernambuco lança amanhã a tecnologia de Medida Protetiva Eletrônica, uma ferramenta para agilizar a proteção às mulheres vítimas de violência doméstica. Pelo celular ou pelo computador a vítima pode emitir uma Medida Protetiva de Urgência, sem precisar sair de casa.

CINEMA

Fernanda Torres fará parte do júri do Festival de Veneza 2025, renomado evento do calendário cinematográfico, que acontecerá entre 27 de agosto e 6 de setembro.

O prefeito João Campos e o ministro da Educação, Camilo Santana no encontro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - Edson Holanda/Divulgação

PALESTRA

Terça-feira, no auditório do Empresarial RioMar 5, o projeto “Pernambuco em Perspectiva” da TGI promove palestra de Gilberto Freyre Neto, presidente do Instituto de Pesquisas Estratégicas em Relações Internacionais e Diplomacia, e Rainier Michael, cônsul da Eslovênia, sobre “A Importância da Internacionalização para o Redesenho do Desenvolvimento de Pernambuco.”

FUTEBOL

Quebrando recordes, o Real Madrid anunciou que sua receita na temporada 2024/25 somou 1,18 bilhão de euros, ou seja cerca de R$ 7,58 bilhão. O valor deste ano teve um aumento de 10,4% em relação à temporada 2023/24.

SALÁRIOS

Os três prefeitos das capitais brasileiras que têm salário maior são os de Natal (R$ 41,6 mil), São Paulo (R$ 39 mil), Palmas (37,6 mil) São Luiz (R$ 37,5mil ) e Porto Velho (R$ 37,3 mil). Os que ganham menos são os de Vitória (R$ 19,2 mil), Maceió (R$ 20 mil), Fortaleza (R$ 22,8 mil), Boa Vista (24,7 mil) e Recife (R$ 25 mil).

BEATLES

A “The Abbey Road Beatles”, eleita a melhor banda “beatles” do mundo faz show dia 1º de agosto no Teatro do RioMar.

O OTIMISTA

É praticamente impossível encontrar algum torcedor do Sport acreditando que o time não cairá da Série A. O péssimo time do Sport, completou quatro meses sem saber o que é uma vitória, depois de 16 jogos, com quatro empates e 12 derrotas. O maior vexame nos 120 anos do clube.

VIRTUAL

A pernambucana Brilux tem agora sua assistente virtual, que se chama Bel.

SENA

A despoluição do Rio Sena, que está permitindo o banho, custou R$ 9 bilhões ao governo da França.