A Missa do Vaqueiro de Serrita terá duas edições

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Novidades de política, curiosidades, entretenimento, eventos e exclusivas, com a cobertura do colunista João Alberto e as assistentes Lara e Julliana

Clique aqui e escute a matéria

A Missa do Vaqueiro vai ter edição dupla neste ano, dentro de um clima de muita confusão. No domingo passado, com a presença de Raquel Lyra e João Campos, a Prefeitura de Serrita fez a primeira edição. Domingo próximo, segundo a Fundação Padre João Câncio, fundada para lembrar o criador do evento com o apoio de Luiz Gonzaga, teremos a 55ª edição da verdadeira Missa do Vaqueiro, que é Patrimônio Imaterial de Pernambuco. É a organizada por Helena Câncio, viúva do criador do evento e que foi considerada Patrimônio. A celebração será realizada no Parque Estadual João Câncio a partir das 8h, com a chegada dos vaqueiros de várias regiões do Nordeste. Às 9h, cavaleiros de couro e chapéu rasgam a caatinga no tradicional cortejo montado, seguido da missa campal que será presidida pelo Padre Antônio Maria. Missa terá a participação musical de Anastácia e de Daniel Gonzaga, filho de Gonzaguinha e neto de Luiz Gonzaga. E acontecerá na data tradicional: o quarto domingo de julho.

O cantor Leonardo, ladeado por Priscila Krause e Raquel Lyra na "Serenata da Recordação" em Santa Maria da Boa Vista - Janaína Pepeu/Divulgação

COMANDO MILITAR

O general Maurílio Ribeiro, comanda solenidade militar hoje, às 9h30, na sede do Círculo Militar do Nordeste, para assinalar os 79 anos do Comando Militar do Nordeste. Uma das principais unidades do Exército Brasileiro, já teve outros nomes: Zona Militar do Norte e IV Exército, ganhando a atual denominação em 1985, quando seu quartel-general foi transferido da Rua do Príncipe para o Complexo Militar do Curado.

O cônsul Masami Ohno recebe Bernardo Peixoto, presidente da Fecomércio, no Consulado do Japão - Arquivo Pessoal

POUSADA

A Pousada Anttunina de Marcelo Lacerda, em Maragogi, foi eleita pelos leitores da Revista Viagem e Turismo como “A Melhor Pousada de Praia do Brasil”. Com vista para as piscinas naturais, a pousada oferece bangalôs com piscina privativa, gastronomia autoral, spa e ambientação com estilo rústico sofisticado.

Pedro Neves Holanda, a presidente Ana Luiza Ferreira e Ivânia Porto, em evento da Agência de Desenvolvimento de Pernambuco - Arquivo Pessoal

PIZZA

André Vita e Leo Barbosa lançam o Pizza Fest 2025,de 21 de agosto a 14 de setembro, reunindo pizzarias e restaurantes locais com receitas exclusivas.

EM GOIANA

Mércia Moura se encontrou com o deputado José Mendonça Filho e o prefeito de Goiana, Marcílio Régio, no Buraco de Gia, tradicional restaurante de frutos do mar da cidade. Durante uma conversa, a empresária cobrou ações e apresentou propostas de melhorias para o município.

IMORTAL

A Academia Brasileira de Letras realiza eleição dia 14 de agosto para escolher o novo ocupante da Cadeira 6, vaga com a morte de Cícero Sandroni. José Paulo Cavalcanti Cavalcanti revela que seu voto será do escritor amazonense Milton Hatoum, já praticamente eleito. Os outros dois candidatos são Eduardo Baccarin e José Marques de Abreu, que não têm a menor chance.

NO YOUTUBE

O jornalista Lucas Holanda é um destaque na cobertura esportiva do estado. Após anos atuando nos principais veículos de comunicação, incluindo a Rádio Jornal e JC, comanda agora seu próprio canal no YouTube.

VIAGEM

De acordo com a empresa de viagens CVC, Pernambuco foi o destino mais vendido do Brasil durante este ano de 2025. Em relação ao ano passado, cresceu 20%.

CURIOSIDADE

Bem no centro da Cidade Velha de Praga, no alto da torre da antiga Prefeitura, fica uma das maiores relíquias da cidade: o Relógio Astronômico de Praga (Praský orloj). Instalado em 1410, é o relógio astronômico mais antigo do mundo que ainda funciona sem parar. Uma verdadeira prova do quanto a engenharia da época estava à frente do seu tempo.

DELAÇÃO

O coronel Mauro Cid está descobrindo que uma delação premiada exige revelação de tudo que sabe. Para tentar salvar aliados, contou o que sabia aos poucos. Resultado vai ser beneficiado apenas com a diminuição de um terço da pena a que for condenado.