Dois municípios de Pernambuco estão na lista dos 10 com maior taxa de mortes no País

Cabo de Santo Agostinho e São Lourenço da Mata, ambos no Grande Recife, aparecem no novo ranking do Anuário Brasileiro de Segurança Pública

Dois municípios de Pernambuco fazem parte da lista dos 10 com maior taxa de mortes violentas intencionais por 100 mil habitantes no País. O novo ranking, referente ao ano de 2024, foi divulgado nesta quinta-feira (24) no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP).

O Cabo de Santo Agostinho e São Lourenço da Mata, ambos localizados no Grande Recife, aparecem em 5º e 6º lugar, respectivamente, no ranking dos mais violentos.

Com 159 vidas perdidas e aumento de 16,1%, o Cabo finalizou o ano passado com uma taxa de 73,3 mortes por 100 mil habitantes.

O município, como citou o Anuário, sofre com a atuação de facções ligadas ao tráfico de drogas e é disputada há anos pela Comando Litoral Sul (antiga Trem Bala).

Recentemente, em um movimento meramente político, o prefeito do Cabo, Lula Cabral (SD), solicitou à governadora Raquel Lyra que as Forças Nacionais fossem acionadas para ajudar no combate à violência na cidade. O Estado, no entanto, negou o pedido, argumentando que houve redução de 14% nos registros de homicídios entre os meses de janeiro e junho deste ano.

Já São Lourenço da Mata, com 86 registros, teve taxa semelhante: 73 mortes por 100 mil habitantes. O município também sofre com a guerra entre grupos rivais pelo domínio do tráfico.

As mortes violentas intencionais englobam os homicídios, latrocínios, feminicídios, lesão corporal seguida de morte e óbitos decorrentes de intervenções das forças de segurança.

MUNICÍPIO DO CEARÁ NA LIDERANÇA

A liderança no País ficou com Maranguape, no Ceará, com taxa de 79,9 mortes por 100 mil habitantes. Em 2023 o município, que possui pouco mais de 108 mil habitantes, aparecia no oitavo lugar no ranking com o registro de 78 vítimas. Mas, no ano passado, houve crescimento de 11,5% no número de vítimas.

O território é palco de disputa entre as facções criminosas Comando Vermelho (CV) e os Guardiões do Estado (GDE).

PERNAMBUCO É O 4º ESTADO COM MAIOR NÚMERO DE MORTES

O novo Anuário também mostrou que Pernambuco teve queda na taxa de mortes violentas intencionais em 2024, mas continua entre os estados mais violentos do País.

A taxa caiu de 38,3 (em 2023) para 36,2 (em 2024).

No topo estão os estados do Amapá, Bahia e Ceará.