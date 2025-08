Pernambuco unido em torno de Danilo Cabral

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Danilo Cabral vem realizando excelente trabalho à frente da Sudene, dando grande dimensão à instituição, que estava simplesmente desaparecida. De repente, lideranças do Ceará tentam tirá-lo do cargo simplesmente porque ele vem trabalho para a viabilizar o trecho de Transnordestina até Suape, retirado do projeto por decisão do empresário Benjamin Steinbruch, com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro para beneficiar o porto cearense de Pecém. As lideranças políticas e empresariais do estado devem fazer um forte movimento para que o presidente pernambucano Lula não aprove este absurdo contra Pernambuco.

Mirella Martins, Milu Megale, Luiz Felipe Leal e André Brasileiro, em evento de gastronomia - Lara Calábria/JC Imagem

GASTRONOMIA

Mirella Martins comandou o almoço de lançamento do Festival Sabores de Apipucos, no Moendo na Laje. Idealizado por Marcela Almeida, também responsável pelas feiras da Aurora e do Parque Dona Lindu, o projeto leva uma grande operação gastronômica ao Parque de Apipucos, todos os sábados. Serão cinco operações principais, comandadas pelos chefs Rapha Vasconcelos e Luciana Brayner e mais Cia do Chopp, Fogão do Céu, Yankee e Porchetta.

Em evento de inauguração, o monsenhor Luciano Brito ladeado por Ana Cláudia Gomes e Adriane Dourado - GleysonRamosFotografia

LANÇAMENTO

Para assinalar os 35 anos da sua consultoria e auditoria, hoje Cláudio Sá Leitão lança o livro ”A Marca da Solução”, reunindo 281 artigos que ele publicou nos jornais do Recife, muitos no Jornal do Commercio. Livro tem edição de Cícero Belmar, arte de Luiz Arraes e revisão de Alexandre Figueirôa.

SOLIDARIEDADE

A Conta do Bem da Neoenergia Pernambuco tem beneficiado várias entidades beneficentes no Estado com a possibilidade de doação por meio da fatura de energia. Atualmente, estão no projeto: Ária Social, Legião da Boa Vontade (LBV), APAE Recife, Fundação Terra, Unicef, Pró-Criança, Fundação Alice Figueira, Hospital de Câncer de Pernambuco, Casa da Esperança, Porto Social, Instituto do Fígado e Casa do Pão.

O conselheiro do TCE Marcos Loreto recebe do desembargador Cândido Saraiva a Medalha do Mérito Frei Caneca do Tribunal Regional Eleitoral - Arquivo Pessoal

MEDICINA

O médico Fernando Augusto Figueira, filho do professor Fernando Figueira, referência histórica na saúde pública de Pernambuco, foi nomeado diretor do Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgência do Ministério da Saúde.

CIDADANIA

Daniel Coelho revelou que resgatou um cachorro em situação de rua, e levou para sua casa apenas provisoriamente. Entretanto, isso já tem dois anos. Hoje, o animal é parte da família.

GESTÃO

Em sessão do Pleno, o Tribunal de Justiça de Pernambuco elegeu o juiz Breno Duarte como novo desembargador eleitoral titular. Ele assume a vaga deixada pela juíza Karina Aragão, que encerra seu biênio na Corte Eleitoral.

AEROPORTOS

O prêmio Prix Versailles anunciou seu ranking dos seis aeroportos mais bonitos do mundo. Pela ordem, “Yantai Penglai”, na China, “Marseille”, e “Roland Garros”, na França, “Kansai”, no Japão, “Portland” e “São Francisco”, nos Estados Unidos.

LANÇAMENTO

Cearense e radicado em Berlim, o escritor Fred Feitoza lança pela Cepe o livro “Nós Não Vamos à Igreja”. Obra explora tensões sociais que envolvem fanatismo religioso, lgbtqia+fobia e violência doméstica.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “A construção da Transnordestina dividiu o Nordeste.” (Fernando Castilho)

CRIS Lemos recebe hoje um grupo de colunáveis de João Pessoa para conhecer suas principais coleções de joias.

OS ATORES Renato Góes, Alexandre Nero e Leandro Lima posam juntos na capa da GQ, em edição especial de Dia dos Pais.

O IFOOD anunciou em evento em São Paulo investimento de R$ 17 bilhões de abril deste ano até março de 2026.

ANTÔNIO Campos convidou o chef César Santos para comandar restaurante na Fliporto.

ELLEN Romão ex-MasterChef Profissionais, vai comandar sábado festival de paellas no BlackMuu BBQ, em Casa Forte.

A SECRETARIA de Turismo do Rio de Janeiro promove amanhã, no Catamaran, o roadshow “O Rio de Janeiro é Só o Começo”.

O CAPITÃO de Fragata Gustavo Marne Gonçalves assumiu o comando da Escola de Aprendizes Marinheiros de Pernambuco, substituindo o Capitão de Fragata Daniel Andrade Ferreira.

