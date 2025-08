O vexame de Nattan em São Lourenço da Mata

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O cantor Nattan fez o público curtir muito seu show no final de semana na Festa de Agosto, promovido pela Prefeituras de São Lourenço da Mata, usando camisa com a bandeira de Pernambuco. Porém passou o tempo todo bebendo e dizendo palavrões. E proporcionando um momento patético, quando deu um pix de R$ 1 mil a um câmera de televisão para beijar na boca de uma anã, colocada em cima de um banquinho. Não custa lembrar que a festa era uma homenagem a São Lourenço Mártir, padroeiro da cidade, e que Nattan tem muito talento, o que dispensa essas atitudes no palco.

Os deputados Pedro Campos e Tabata Amaral e a senadora Teresa Leitão, em evento sobre educação, ontem, na Alepe - Mirella Araújo/JC Imagem

NO SENADO

Em cerimônia no dia 12, no plenário do Senado Federal, a Fundação Altino Ventura receberá a Comenda Santa Dulce dos Pobres.

PRESÍDIO

Por decisão da Justiça Italiana, Carla Zambelli está presa no presídio feminino “Rebibbia'', nos arredores de Roma. A exemplo das prisões brasileiras, com capacidade para 25º detentas, abriga 371.

Ana Cláudia Brandão, brilho na nossa magistratura, na comemoração do seu aniversário - Sheila Wanderley/Divulgação

CINEMA

Entre os dias 14 e 17, o Festival Cena Brasil realiza sessões gratuitas de cinema em praças públicas do Recife, Olinda, Paulista e Igarassu, para debater questões ambientais como lixo, água, energia e mudanças climáticas. As sessões acontecem sempre às 19h.

PARA OS PAIS

Os shoppings do Recife estão com promoção para o Dia dos Pais, com compras de R$ 350: no Tacaruna um kit churrasco com cinco peças; no Guararapes uma camiseta com o tema “Super Hero” da Malwee.

OBESIDADE

Chegou ontem às farmácias o primeiro medicamento para o tratamento de diabetes e obesidade totalmente brasileiro. As canetas são produzidas pela a farmacêutica EMS. Os produtos têm como princípio ativo a liraglutida só era comercializada no País por meio dos dois medicamentos de referência, “Saxenda” e “Victoza”, da farmacêutica dinamarquesa "Novo Nordisk". A produção nacional foi possível após a queda das patentes desses medicamentos, no ano passado.

APROVEITAMENTO

É impressionante o baixo aproveitamento dos técnicos que comandaram o Sport neste ano: Antônio Oliveira (8%), Pepa (9%) e Daniel Paulista (16%). Sábado o rubro-negro chegou à marca recorde de 19 partidas sem vencer.

A secretária Milu Megale recebe o ator Thiago Lacerda no Festival Recifense de Literatura A Letra e A Voz - Marcos Pastich/Divulgação

SUPERMERCADOS

Mudança no cenário dos supermercados no Recife. Uma distribuidora de alimentos comprou a RM Express em Setúbal e instalou a primeira loja da “Prime”, rede que pretende chegar a outros bairros. Já a RM Express ficou apenas com a unidade da Mario Melo.

TURISMO

A Empetur participa amanhã, em Campinas, do evento “Agente Tá On na Estrada”, promovido pela Azul Viagens, apresentando as potencialidades do turismo de Pernambuco,

M O V I M E N T O

BOM DIA: “João Campos ainda fazer muito pelo Brasil.” (Pedro Campos)

HERACLITON Diniz participa em Belo Horizonte da “BH À Porter”, evento de negócios, moda e tendências.

RUI Silva, do Ruizito, comemorou aniversário em jantar no “La Tambouille” em São Paulo.

O BANCO Central avalia a criação do Pix Automático, para agendar cobranças recorrentes diretamente na conta. Sem cartão e sem processos manuais.

CÉLIA Sobreira aproveitou o fim de semana para curtir o frio de Taquaritinga do Norte.

O PINA e a Avenida Agamenon estão recheados de obras, que em horários de pico, afetam muito a mobilidade

ANA Paula Vilaça começou a praticar tênis.

O DEPUTADO Augusto Coutinho é um exemplo na adesão dos exercícios físicos.

ANIVERSÁRIOS

Ana Lúcia Altino Garcia, Ana Lucila Maranhão, Andréa Carvalho, Antônio Senra, Bruno Rodrigues, Francisco Ventura Araújo Filho, Geraldo Araújo Júnior, Guilherme Antônio Duarte Ribeiro Filho, Lindinaldo Guerra, Maria das Neves de Araújo, Massimo Pelliteri, Patrícia Calazans, Sílvio Nicéas, Vanja Campos Moreira Lima e Virgínia Pimentel.