André Teixeira Filho: da economia à mobilidade

André Teixeira Filho é o atual secretário de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco. Anteriormente, presidiu a Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco desde março de 2023. Graduado em Direito, possui um MBA Internacional em Gestão Empresarial e uma pós-graduação em Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral.

Como começou sua carreira?

Mesmo jovem, já tenho um bom tempo no serviço público. Passei por assessorias técnicas nas gestões municipais de Caruaru, que é minha cidade, até assumir a presidência da Central de Abastecimento de Caruaru. Foi um aprendizado que me impulsionou para desafios maiores. Na gestão Raquel Lyra como prefeita de Caruaru, fui secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Economia Criativa. Lá, criei uma série de projetos de desenvolvimento. Tive a honra ainda de coordenar o Comitê Realizador do São João de 2022. Missão da qual me orgulho, por ser a maior e melhor festa junina do mundo.

Como foi o convite para a Semobi?

Minha vinda para a Secretaria Mobilidade e Infraestrutura foi uma troca de equipes na gestão estadual. Vou continuar as entregas que haviam sido iniciadas, mas pretendo fazer e avançar muito mais. Na Adepe realizei um trabalho importante de atração de investimentos e de mudar a identidade da agência, tornando-a referência em programas de arranjos produtivos locais. Na Semobi, o ritmo de obras está intenso e chego para somar à equipe técnica, de forma estratégica, pensando na solução de problemas e com o pé no acelerador para realizar essas entregas.

Quais seus principais desafios?

A Semobi tem uma estrutura sólida, técnicos muito capacitados. Cabe a mim a gestão dos projetos e desse time. A infraestrutura de Pernambuco passa por um momento histórico e meu desafio é não só seguir, mas ampliar esse ritmo. Já fiz muito, mas pretendo fazer muito mais.

Como foi a experiência em outras secretárias?

Passei pouco tempo como secretário executivo de Atração de Investimentos na Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, antes de assumir a presidência da Adepe. Acredito que a área de desenvolvimento econômico muda a realidade das pessoas, e é isso que trouxe para dentro da minha gestão.

Você também é empreendedor?

Logo cedo procurei me capacitar e investir em alguns negócios. Foi um grande aprendizado. Gerir empreendimentos, pessoas, buscar qualidade no serviço ou produto entregue. Hoje estou afastado, já que assumi os desafios na gestão do serviço público. Mas digo que os empreendedores de todo o Brasil merecem ser reconhecidos. Geram emprego, renda, pagam impostos e contribuem com o crescimento do país.

No seu tempo livre, André aproveita a família com a irmã Lorena, a mãe Lígia e o pai André Teixeira - Divulgação

Como conheceu a governadora Raquel Lyra?

Tenho uma ligação com ela de anos, principalmente dos tempos de gestão em Caruaru. Apesar do tamanho do município, um dos maiores do Estado, a estrutura permitiu mais proximidade e experiência.

Qual sua maior inspiração?

Pessoal, com certeza minha mãe. Ela é uma grande inspiração na minha vida e tenho muito orgulho de tê-la como mãe e referência. Guardo os melhores momentos e tudo que aprendi com ela. No profissional, a governadora Raquel Lyra é, antes de tudo, uma liderança para mim. Alguém que aprendi muito nos anos de convivência, tanto pela competência na gestão de trabalho e de pessoas, mas também como ser humano, que sabe entender a dor do outro e quer mudar a realidade da vida dessas pessoas.

Tem alguma ação ou proposta?

Muitas obras apenas nas estradas pernambucanas. Algumas que há muito estavam esquecidas. A infraestrutura impacta diretamente na mobilidade da nossa população. Além disso, tenho pensado em estratégias para fortalecer o transporte público da Região Metropolitana e também o transporte intermunicipal. O Arco Metropolitano será um marco no desenvolvimento de Pernambuco e pretendo avançar nas etapas nos próximos meses. Na Região Metropolitana do Recife tenho apostado nos corredores exclusivos de ônibus, com o objetivo de dar mais fluidez ao trânsito.

Principais ações na Adepe?

A Adepe era lembrada por atrair grandes empresas. Fortaleci essa política, mas ampliando o trabalho de desenvolver também os pequenos. Eram associações que, com os investimentos realizados em parceria com a agência, geravam renda direta na vida das famílias. Consegui, por meio da política de incentivos fiscais, atrair investimentos vultosos para Pernambuco e virar um celeiro de obras de desenvolvimento econômico. Criei o Programa de Suporte aos Municípios, que, em parceria com as prefeituras, realizou investimentos de quase R$ 24 milhões entre 2023 e 2024, com previsão de R$ 65 milhões em 2025. Com a política que mencionei acima, criamos o programa PE Produz, visando fortalecer nossas associações pernambucanas. Investimos mais de R$ 44 milhões, celebrando mais de 160 convênios e beneficiando mais de 300 mil pessoas.

Importância da Fenerarte?

Foi desafiador fazer a Fenearte, a maior feira de artesanato da América Latina. Tenho muito carinho por ela. Conseguimos ultrapassar a marca de R$ 100 milhões na edição de 2024, fortalecendo a principal política pública para nossa cultura do artesanato.

Como é o trabalho do escritório da Adepe em São Paulo?

Foi uma aposta que fiz, para "vender" Pernambuco para o mundo. São Paulo é o berço comercial do país e, quando me refiro a vender, quero dizer apresentar todas as qualidades que temos para as maiores empresas do Brasil. Pernambuco tem mão de obra qualificada, uma política de incentivos fiscais forte, uma infraestrutura que tem avançado cada vez mais. Mas precisamos apresentar isso. Defender nosso Estado como uma boa opção de investimento para empresas que buscam ampliar suas operações ou se instalar no Nordeste. O escritório cumpre esse papel.

Qual sua rotina de trabalho?

Enquanto estou acordado, estou trabalhando. Meu dia começa cedo, atualizando as demandas do nosso time, depois seguindo com reuniões diárias de alinhamento e monitoramento. E também realizando reuniões com os setores de mobilidade, sejam empresas ou sindicatos, e atendendo aos prefeitos de todo estado.

Qual a relação com as prefeituras?

Excelente. Trabalho para os 184 municípios do nosso Estado. Gosto sempre de atendê-los e minha prioridade é atender às demandas que são importantes para desenvolver Pernambuco.

Ações em Fernando de Noronha?

Pela Semobi, contamos com a execução de R$ 60 milhões neste momento, para um amplo projeto de modernização da infraestrutura aeroportuária no Aeroporto Governador Carlos Wilson. Estamos recuperando as duas pistas de taxiamento. Uma delas que há mais de 10 anos não recebia voos. A governadora anunciou um dos maiores pacotes de investimento da história de Fernando de Noronha: R$ 40 milhões para intervenções que incluem a restauração de patrimônios históricos, melhorias na infraestrutura urbana e ampliação de serviços essenciais para moradores e visitantes.

RAIO X