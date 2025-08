Clube Português vai eleger nova diretoria

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Clube Português realiza eleição da nova diretoria ainda neste mês. Pelos estatutos, entre os dias 25 e 30, data que será definida em edital a ser lançado nesta semana. Pleito acontece em meio à polêmica do projeto que pretende derrubar a sede, que seria transferida para a cobertura de um shopping center a ser construído no terreno do clube, junto com edifícios residências e empresariais. Existe um movimento chamado “Mudança e Renovação” capitaneado por Marcelo Villock e José Carlos Tinoco, com importantes lideranças do clube, que se reúne hoje para definir os nomes que vão formar a chapa de oposição para disputar o pleito

O desembargador Paulo Augusto Oliveira e o filho, o cantor PV Calado - Arquivo Pessoal

CINEMA

O filme “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, já foi vendido para 94 países da Europa, Américas do Norte e Sul, Ásia e Oceania.

PRIORIDADES

O senador Humberto Costa, ex-presidente nacional do PT, revela as três prioridades do partido para o próximo ano: a reeleição do presidente Lula e a formação de bancadas fortes no Senado e Câmara dos Deputados. As eleições para governador estão em quarto lugar.

CIDADANIA

A Assembleia Legislativa faz reunião solene hoje, às 18h, para entregar o título de cidadão de Pernambuco ao empresário gaúcho Jorge Garzieira, que atua há muitos anos em Lagoa Grande, onde já foi prefeito. Foi uma iniciativa do deputado Jarbas Vasconcelos Filho.

Priscila Krause, Raquel Lyra e Zilda Cavalcanti, no lançamento das quatro Carretas da Mulher Pernambucana, no Campo das Princesas - Hesildo Goes/Divulgação

SHOW

O desembargador Paulo Augusto Oliveira vai levar um grupo de amigos para prestigiar o show do seu filho PV Calado, sexta-feira, na Festa de Agosto, em São Lourenço da Mata. Ele vem se destacando como um dos grandes nomes da música regional.

JORNALISMO

Estão abertas até o dia 12 as inscrições para o Prêmio de Jornalismo da Confederação Nacional do Transporte, que vai distribuir R$ 305 em prêmios em sete categorias.

FEIRA

Principal feira de transporte, logística e cadeia de suprimentos do Norte e Nordeste, a 2ª Multimodal Nordeste acontece de amanhã a quinta-feira, no Recife Expo Center, com a participação de 100 marcas expositoras, com a expectativa de receber 10 mil visitantes

CPF

O nome completo da deputada brasileira presa numa penitenciária de Roma é: Carla Zambelli Salgado de Oliveira.

TUBARÃO

Está em cartaz no “Disney +” o documentário “Tubarão: A História de um Clássico”. Assinala os 50 anos de lançamento do filme “Tubarão”. Foi o primeiro “Blockbuster" moderno, um filme de grande sucesso comercial e popularidade.

MOTOS

O Brasil tem atualmente 29 milhões de motos licenciadas, o que representa 23% dos veículos do país. Praticamente sem qualquer regulamentação, especialmente nas usadas para o transporte coletivo, aumentando muito os acidentes, muitos fatais.

GASOLINA

De vez em quando, as marcas de gasolina anunciam um novo produto, que nem sempre trazem os benefícios apregoados. Agora é a “Ipiranga” que lança a “Ipimax”, que oferece uma economia de combustível superior a 4%. A conferir...

BATALHÕES

Em meio à disputa entre o Governo do Estado e a Assembleia Legislativa, foi aprovado projeto de lei que cria batalhões da Polícia Militar em Camaragibe, Goiana e Bezerros; e Batalhões Integrados Especializados em Arcoverde e Bezerros.

ESQUECIMENTO

Jair Bolsonaro declarou, depois do recente crime na Colômbia, que tiros e facadas só acontecem contra políticos da direita. Esqueceu de Marielle Franco e Rubens Paiva.

AUTOMÓVEIS

Mais uma fábrica de automóveis chinesa chega ao Brasil. A GAC lança cinco modelos de automóveis, sendo quatro elétricos e um híbrido. Terá 34 revendedoras no Brasil, em Pernambuco será do grupo Auro Nunes e ficará na Estrada Batalha, junto da Autonunes Chevrolet.

AGRADECIMENTO

O ministro Sílvio Costa Filho recebeu mensagem do senador Sérgio Moro agradecendo por ele ter autorizado importantes investimentos para a construção do Aeroporto de Ponta Grossa, no Paraná, zona de atuação do parlamentar.

DESISTÊNCIA

O folclórico José Maria Eymael, que disputou seis vezes a presidência da República, com votações Ínfimas, apenas pelo desejo de aparecer no guia eleitoral, decidiu encerrar a carreira política. Depois de 30 anos, renunciou à presidência do partido “Democracia Cristã”. Novo presidente é o ex-deputado alagoano João Caldas.

M O V I M E N T O

O FILME “Quarteto Fantástico: Primeiros Passos” foi o que teve maior público nos cinemas do Recife no final de semana.

HOJE é o Dia do Padre.

O FESTIVAL da Comida Ogra, que serve pratos com porções generosas, vai acontecer entre os dias 31 de agosto e 12 de outubro.

ARNALDO Xavier organiza programação que vai marcar, em 2026, os 30 anos da sua confecção “Rota do Mar”, de Santa Cruz do Capibaribe.

MICHELE Melo, Valquiria Santana e Conde Só Brega são as atrações desta noite na Festa de Agosto em São Lourenço da Mata.

HELENA Martins atuando como presidente da Associação do Ministério Público de Pernambuco.

O EMBAIXADOR Brasileiro na Rússia Rodrigo de Lima Bueno Soares foi transferido para a embaixada brasileira na Alemanha.

A CÂMARA dos Deputados presta homenagem a Miguel Arraes, no dia 13, assinalando os 20 da sua morte.

