Conexões difíceis em voos para a Europa

Com mudanças nas regras de entrada em Portugal, que valem para toda a Europa, o serviço de imigração no Aeroporto de Lisboa está saturado e muito lento, pode, em alguns casos, demorar horas. Em alguns casos, impossibilitando o voo de conexão. Isto tem feito com que agentes de viagens orientem os passageiros a fazer a conexão em outro aeroporto. Isto pode ser feito em embarques no Rio, São Paulo, Salvador, Fortaleza e Brasília. No Recife, a única opção para fugir do transtorno em Lisboa é usar o voo da Azul para o Porto, que tem ligações com outras cidades da Europa.

LANÇAMENTO

O professor Sílvio Neves Baptista, membro da Academia Pernambucana de Letras, lança no dia 14, na Escola da Magistratura de Pernambuco o livro “Dano e Responsabilidade: O Estado de Necessidade no Direito Civil".

TRÂNSITO

Com a volta às aulas em todas as escolas e faculdades, amanhã, o trânsito no Recife vai ficar muito mais complicado. Especialmente em áreas de Boa Viagem, onde estão sendo realizadas obras.

EM CARNEIROS

O “Acquaventura”, parque aquático em Caneiros não vem tendo bom movimento, inclusive pelos acidentes que ocorreram na primeira semana de funcionamento. Está sendo usado principalmente pelos moradores de Tamandaré. Os visitantes que vão em várias excursões do Recife, preferem curtir a praia, e os restaurantes “Bora Bora” e “Beijupirá.”

PRIMEIRO LUGAR

A nova desembargadora federal do TRF da 5ª Região, Gisele Sampaio, foi aprovada em primeiro lugar no concurso para juiz federal substituto daquela corte.

ARTISTAS

Anderson Baumgartner é o grande nome no mercado de agenciamento artístico há mais de 25 anos, é responsável por gerenciar carreiras de nomes consagrados: Tatá Werneck, Alinne Moraes, Mônica Martelli, supermodelos como Alessandra Ambrósio, Candice Swanepoel, Carol Trentini e Marlon Teixeira.

SALDO

O ministro Sílvio Costa Filho revela que fechou o primeiro semestre deste ano com R$ 5,6 bilhões em anúncios de investimentos e obras de infraestrutura em 21 aeroportos do País, seja para ampliação e modernização de terminais.

DIGITAL

O TJPE alcançou um marco histórico: todos os processos agora tramitam 100% de forma eletrônica. Fim dos autos em papel e início de uma nova era no Judiciário pernambucano.

PERIGO

Um brinquedo do tipo “360 graus”, do parque de diversões Green Mountain Park, na cidade de Taif, na Arábia Saudita, quebrou e caiu no chão com força enquanto várias pessoas se divertiam. Foram contabilizadas 23 pessoas feridas, com ferimentos considerados de moderados a graves.

FILME

No Festival de Literatura Internacional de Paraty, o escritor Valter Hugo Mãe afirmou que queria ter "mandado em tudo". Escolhido os atores e a trilha sonora", falando sobre o filme da Netflix, baseado no seu livro “O Filho de Mil Homens''.

AEROPORTO

Está em construção e deve ser inaugurado em dezembro deste ano, o Aeródromo de São Félix, novo aeroporto no Tocantins, na região do Jalapão. O objetivo é facilitar o acesso e a infraestrutura para turistas, pois segundo o governo local, o Parque Estadual do Jalapão recebeu em média 60 mil visitantes entre 2022 e 2023.