Projeto muito valioso da revista "Vogue Brasil"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Acompanhe as últimas notícias de política, curiosidades, entretenimento, eventos e novidades exclusivas com o colunista João Alberto

Clique aqui e escute a matéria

A revista “Vogue Brasil” criou projeto de muito valor para os amantes de moda, em ação comemorativa dos seus 50 anos, o #VogueNostalgia, uma newsletter que revisita momentos marcantes da revista ao longo de sua trajetória. A iniciativa resgata imagens e textos preciosos de edições históricas, como a número 442, estrelada por Kim Kardashian. Publicada em junho de 2015, a edição trouxe um ensaio assinado pela fotógrafa alemã Ellen von Unwerth e uma entrevista exclusiva.

Em Washington, Renato Cunha, presidente do Sindaçúcar-PE, o chanceler Mauro Vieira, e a embaixadora do Brasil nos Estados Unidos, Maria Luiza Viotti - Arquivo Pessoal

MINISTROS

Dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, seis participaram do jantar que o presidente Lula ofereceu no Palácio da Alvorada, para demonstrar apoio a Alexandre de Moraes. Além dele, Luís Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Cristiano Zani, Flávio Dino e Edson Fachin. Embora convidados não compareceram os três ministros considerados bolsonaristas, Nunes Marques, André Mendonça e Luiz Fux e também Carmem Lúcia e Dias Toffoli.

GASTRONOMIA

Mirella Martins comanda terça-feira no "Moendo na Laje", almoço para apresentar o projeto gastronômico “Sabores de Apipucos'', que vai acontecer no Parque Apipucos.

Encontro da vereadora do Recife Liana Cirne e o deputado João Paulo - Arquivo Pessoal

SUSPENSAS

O Tribunal Regional Eleitoral de Roraima suspendeu as investigações contra Samir Xaud, presidente da CBF. A operação Caixa Preta da Polícia Federal relacionou o executivo a um possível crime eleitoral no estado da região Norte, em 2024.

Ana Arraes na comemoração do seu aniversário, com o filho Antônio Campos - Arquivo Pessoal

Museu Olímpico

Será inaugurado amanhã no Rio de Janeiro o Museu Olímpico, o primeiro espaço voltado exclusivamente à preservação da memória dos Jogos Olímpicos de 2016. Ocupa um andar do Parque Olímpico da Barra, local que celebra os nove anos do evento esportivo no Rio. Os visitantes poderão conferir o acervo com mil peças, sendo 300 em exposição, distribuídas em 13 áreas temáticas, além de experiências imersivas que relembram momentos marcantes dos Jogos de 2016.

TENDÊNCIA

Cyntya Verçosa revela que dois modelos de vestidos estão em alta entre as noivas este ano. "Com influência das passarelas, vestidos fluídos com tecidos nobres, com corte tipo camisolinha, com gola alta ou decote; e peças com volume e tecido estruturados".

FOTOGRAFIA

Merecidos parabéns para Hesíodo Góes, que capturou foto histórica da governadora Raquel Lyra em meio aos 280 novos formados no Corpo de Bombeiro, que foi muito elogiada nas redes sociais por representar liderança feminina.

CONVIDADO

O ator Dan Stulbach fez sucesso no Cotidiano, na TV Jornal, como convidado de Amanda Maga. Além de falar sobre a peça O Mercador de Veneza, em cartaz na Caixa Cultural, ele preparou um escondidinho de frango ao vivo.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Na corrida pela qualidade não há linha de chegada.“ (David Kearns)

SANDRA Paes Barreto visita São Luís do Maranhão, encantada com a beleza da cidade.

PEDRO Campos foi o entrevistado ontem por Igor Maciel em programa da Rádio Jornal.

APÓS maratona de eventos de beleza, no Rio de Janeiro e São Paulo, Gleyce Fortaleza curte férias em Fernando de Noronha.

O FILME que faz sucesso atualmente é “Amores materialistas”, que acaba de chegar aos cinemas.

A JORNALISTA Sabrina Rocha celebrou idade nova ontem.

SEGUNDO O SES-PE, os pernambucanos precisam ter cuidado com as aparições de escorpiões nesta época do ano.

JARDIM Europa, em São Paulo, é o bairro mais caro do Brasil.

ANIVERSÁRIOS

Marcos Freire Filho, Maria Lúcia Alves Gomes, Nelson Dias, Renato Saraiva, Rodrigo Raposo, Rômulo Saraiva e Zélia D’Almeida Lins.