Sinagoga da Bom Jesus ganhará revitalização

A Sinagoga Kahal Zur Israel, na Rua do Bom Jesus, após funcionar por 25 anos, aprovou projeto de revitalização através da Lei Rouanet. Várias empresas estão colaborando com o projeto, a começar do Banco do Nordeste, por uma decisão do presidente Paulo Câmara.

João Baltar Freire, presidente da Cepe, recebido pelos nossos companheiros Fernando Castilho, Laurindo Ferreira, Fábio Lucas e Igor Maciel, na redação do Jornal do Commercio - JAMS/Imagem JC

ALMOÇO

João Baltar Freire, presidente da Cepe, foi recebido para almoço no restaurante do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, ao lado do seu assessor Jailson da Paz. Destacou as principais ações da empresa e seus principais projetos futuros. Na mesa, os jornalistas Laurindo Ferreira, Fernando Castilho, Igor Maciel e Fábio Lucas.

EM PORTO

Apesar das chuvas, hotéis e pousadas de Porto de Galinhas tiveram uma ocupação média de 80% no mês de férias de julho.

DICA

Uma dica da coluna para experiência gastronômica das paellas do chef Salvadori, que serve diversos tipos da iguaria. com degustação de cervejas artesanais.

SUPERAÇÃO

A empresária Paula Belo é sinônimo de alegria e força, mesmo em momento delicado da vida, esbanja sorriso e, claro, discurso de positividade.

RENOVAÇÃO

Os atores Flávia Alessandra e Otaviano Costa celebraram, na Capadócia, seus 19 anos de casamento, com um evento intimista de renovação de votos.

VIAGEM

Fátima Bernardes e o deputado pernambucano Túlio Gadelha aproveitam a temporada em Roma. Nas redes sociais, a apresentadora abriu o álbum de fotos de sua viagem e mostrou um passeio romântico que fez a bordo de um carro bem pequeno, que segundo ela, parece de brinquedo.

EM OLINDA

Durante reforma no Mosteiro de São Bento, em Olinda, foram encontrados louças, cerâmicas e ossos de animais e humanos. Ao todo, foram 43 fragmentos ósseos, sendo 42 humanos e um bovino. Agora, cabe ao Iphan decidir prosseguir com a escavação.

BELEZA

A reversão de procedimentos estéticos está em alta, após “boom” de cirurgias plásticas, preenchimentos faciais e próteses mamárias. No Brasil, as remoções de próteses mais que dobraram entre 2019 e 2023. No Reino Unido, houve queda de 27% nos preenchimentos faciais em 2023.

A presidente Marcia Ângela Aguiar recebe o ministro da Educação, Camilo Santana, no Instituto Joaquim - Arquivo Pessoal

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Qualquer governo é melhor que a ausência de governo. (Eduardo Giannetti)

O EXÉRCITO Brasileiro realizou o primeiro Exercício Tático com Tiro Real da Região Nordeste com tropas de várias Unidades.

MANU e Biba Fernandes cuidam da obra do “Chiwake” do Shopping Recife, que abre em outubro.

ALGUMAS escolas retornaram às aulas ontem e o reflexo já afetou o trânsito. A expectativa é de muito trânsito na segunda-feira, com o retorno das instituições restantes.

O FESTIVAL Pernambuco Meu País acontece em Buíque de hoje a domingo, com shows de Mano Walter, Roberta Miranda, Silva, Luedji Luna, e Xamã.

CECÍLIA GAMA Simon e Luiz Simon celebraram o aniversário da filha Luiza no Chicama.

O PREÇO do morango segue subindo, praticamente quadruplicou após viralizar o “morango do amor”.

A UPTOWN Band se apresenta hoje no Pátio Cozinha e Café, nas Graças.

