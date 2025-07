Falta de fiscalização da CTTU nas ruas da cidade

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Conhecida pelas muitas multas que aplica, a CTTU deveria ter mais cuidado na fiscalização de placas da cidade. O trecho da Rua Carlos Pereira Falcão entre a Avenida Boa Viagem e a Rua dos Navegantes, que é mão dupla, tinha estacionamento proibido num dos lados. Pois bem, há dois meses, flanelinhas arrancaram as placas de “Proibido Estacionar”, restando apenas o meio-fio pintado de amarelo, que ninguém respeita. Todos os dias estacionam carros, caminhões, carroças com produtos de barracas de praia. Fiscalização, zero.

Armando Monteiro Neto, Humberto Costa e Eduardo da Fonte, três grandes nomes da política pernambucana, reunidos no estúdio da Rádio Jornal - JC Imagem

IRMÃ KELLY

A irmã Kelly Cristina, que costuma atrair multidões para seus shows, é a grade atração da abertura da Festa de Agosto promovida pela Prefeitura de São Lourenço da Mata. Ela se apresenta na noite de amanhã, em palco armado no centro da cidade. Evento tem o apoio da Obra de Maria, cuja sede fica naquele município. A religiosa vai ser recebida pelo prefeito Vinicius Labanca e o presidente da Obra de Maria, Gilberto Barbosa. Evento vai até o dia 10 e celebra o padroeiro da cidade, São Lourenço Mártir.

Larissa Suassuna Carvalho Barros, nova Procuradora Regional Federal da 5ª Região, com o advogado-geral da União Jorge Messias e Adriana Venturini procuradora-geral federal - Arquivo Pessoal

ESLOVÊNIA

O cônsul Ranier Michael Herbert de Souza comanda hoje, às 19h, jantar de adesão para assinalar a Data Nacional da República da Eslovênia. Será no restaurante Catamarã.

Adriana Ribeiro, mestre nos arranjos de cabeça - Sheila Wanderley/Divulgação

RESULTADO

Rodrigo Ribeiro, à frente da secretaria de projetos especiais do governo do estado, há poucos meses, alcançou marco considerável: R$ 2 bilhões em 405 projetos publicados. Destes, 57 estão com obras iniciadas e os 348 restantes tiveram licitações publicadas.

NOS STATES

Ana Cristina Cunha e Maria Eduarda Lafayette são destaques na cena internacional, com projetos de alto padrão nos Estados Unidos. Com foco em retrofit e modernização, levam a identidade de Pernambuco e a estética brasileira para o exterior por meio de um trabalho que transforma mansões americanas com móveis de design autoral, peças exclusivas e elementos que celebram a arquitetura e a cultura pernambucana.

PARABÉNS

Victor Tavares, coordenador de Conteúdo da Rádio Jornal Recife, foi muito celebrado quando completou idade nova terça-feira.

OS PREFERIDOS

A Latam divulgou a lista dos cinco filmes mais assistidos nos seus voos no primeiro semestre deste ano. Pela ordem: “Conclave”, “Gladiador II”, “Ainda Estou Aqui”, “Capitão América” e “Wicked.”

LIDERANÇA

O “Prime Vídeo” superou a “Netflix” como o serviço de “streaming’ com maior número de assinantes.

ESTAÇÃO

A estação do BRT em frente ao Centro de Convenções, que deveria estar pronta em 2014, continua fechada e vandalizada, sem qualquer previsão para ser concluída.

BURRATA

Em clima intimista, o chef Duca Lapenda recebeu clientes, ontem, no seu Pomodoro Café, para o evento “Burrata ao Vivo”.

INTERNACIONAL

O deputado italiano Angelo Bonelli, revelou ter sido o responsável por informar à polícia o paradeiro da brasileira Carla Zambelli em Roma. Parlamentar ainda rebate a versão de que Zambelli teria se entregado voluntariamente e afirma estar recebendo ameaças de morte por apoiadores da brasileira

PREOCUPAÇÃO

O escritório climático das Nações Unidas realizou uma reunião urgente ontem devido aos altos preços de hospedagem para a COP30, em Belém, com receio que haja exclusão de países mais pobres. Na reunião, o Brasil concordou em buscar soluções e retornar dia 11 de agosto. Um completo absurdo.