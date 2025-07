O destino do Português será decidido esta noite

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O futuro do Clube Português, uma das mais tradicionais agremiações sociais e esportivas do estado, será decidido esta noite, em assembleia dos sócios proprietários. Eles vão decidir sobre a aprovação do projeto que vai utilizar toda a área da agremiação para a construção de um shopping center e edifícios residenciais e empresariais. A atividade do clube ficará restrita a um espaço na cobertura do shopping. Dos 500 proprietários, aproximadamente 300 estão em condições de votar na decisão da assembleia.

SOCIAL

Dados do Relatório de Sustentabilidade mostram que o Grupo Cornélio Brennand, em 2024, investiu em iniciativas de formação para jovens e lideranças comunitárias. Nos projetos “Cirandar” e “Territórios Regenerativos”, foram mais de 1.500 pessoas impactadas.

TAP

Depois de sucessivos adiamentos, o governo de Portugal relançou o processo de privatização da TAP, com a venda de 44,9% do capital da companhia a uma empresa aérea capaz de trazer escala global e competitividade, além da oferta de outros 5% das ações aos funcionários da empresa. Três empresas já mostraram interesse: “British Airways”, “Air France” e “Lufthansa.”

IPTU

Os contribuintes do Recife estavam mesmo esperando por condições especiais para regularizar dívidas da ITPU. De tudo o que vem sendo negociado no programa Fique em Dia, da Secretária de Finanças, 80% são de IPTU. Mais de R$ 100 milhões já foram negociados.

NO EXTERIOR

Atualmente quatro milhões de brasileiros vivem em outros países.

SEM APROVAÇÃO

Todas as pesquisas mostram a insatisfação de 60% dos brasileiros com o Supremo Tribunal Federal, com o governo federal, com a Câmara dos Deputados e com o Senado Federal.

EMPRESÁRIAS

Gabriela Didier desponta no empresariado, principalmente feminino, com suas mentorias exclusivas de desenvolvimento, liderança e disciplina.

ÁGUA

Excelente a entrevista conduzida por Ciro Bezerra, na Rádio Jornal, com o secretário de agricultura Cicero Morais, que anunciou edital para a construção de 4.654 cisternas em 38 municípios atingidos pela estiagem. Iniciativa representa um investimento de R$40 milhões na ampliação do acesso à água em áreas rurais.

ESTILISTA

Lethicia Bronstein, grande nome nacional da moda, ganhou repercussão no último mês, por dois motivos: sua peça exposta em figurino de luxo na novela Vale Tudo, vestida pela personagem Leila, e por assinar o vestido de noiva da atriz Giovanna Lancellotti.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “No fundo, o medo e a esperança são parecidos.” (Richard Ford)

GUSTAVO Belarmino comandou mesa no Zen, para comemorar seus 50 anos, rodeado de amigos.

TATIANA Marques uniu suas duas paixões, o turismo e o cerimonial, ao assinar o evento de lançamento do “Pernambuco Naturalmente Incrível.”

JOSÉ de Abreu vai mostrar a peça “A Baleia” de amanhã a domingo, no Teatro Luiz Mendonça.

PAULA Toller comemora os 40 anos de carreira com show sábado, no Teatro Guararapes.

ANDRÉA Calabria vai assinar espaço na Casa Cor deste ano

ANDRÉ Saburó vai fazer palestra no iFood Move, em São Paulo, sobre empreendedorismo e acolhimento na gastronomia.

HOJE é o Dia Internacional da Amizade.

ANIVERSÁRIOS

Álvaro Moreira, Cacau de Paula, Eliane Teixeira, Ênio Laprovitera, Ernani Peixoto, Gisela Didier, Gildo Vilaça Filho, João Antunes Vasconcelos, Juliana Guerra Correia, Lauro Gusmão, Magnus Henrique Lopes(bispo), Maria Helena Brennan Marina Helena Lundgren. Pedro Augusto Cordeiro, Ruy Ratacaso e Terezinha Arruda