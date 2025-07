Aeroporto oferece serviço para viagens com crianças

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Numa parceria entre a Aena e a loja “Torre de Babel”, o Aeroporto dos Guararapes passa a oferecer serviço que pode ser muito útil para pessoas que viajam de avião com filhos pequenos. Podem alugar carrinhos e cadeirinhas infantis para os viajantes, com medidas que podem ser levadas nas aeronaves. O serviço está disponível 24 horas por dia, com atendimento 100% digital. O processo é simples e pode ser feito antecipadamente pela internet: o passageiro realiza a reserva online, escolhe o item desejado, pega o equipamento no aeroporto e devolve no final da viagem. Tem diárias a partir de R$ 17.

Encontro de Adilson Torreão Filho e o padre Cosmo Nascimento, no estúdio da TV Jornal - Vera Ogando/Divulgação

RECONHECIMENTO

Artigo do advogado pernambucano Gustavo Ramiro, sobre desconsideração da personalidade jurídica, integra o livro comemorativo dos 10 anos do Código de Processo Civil.

RETORNO

Marlene e Julião Konrad retornam hoje de nova temporada no seu apartamento de Miami.

ENCERRAMENTO

A Temporada de Férias do RioMar Recife está no final. A exposição "Sharks & Cia” vai até amanhã e a pista de patinação Roller Dance RioMar vai até domingo.

ROCK

Passageiros dos voos da Gol neste mês de julho podem assistir ao documentário “Ritas”, que celebra a trajetória de Rita Lee, na sua plataforma de entretenimento a bordo, o GOL Online.

O famoso confeiteiro Diego Lozano com a pernambucana Patrícia Saph - Arquivo Pessoal

FAIXA

Neymar inova ao usar no braço uma faixa com a publicidade da “Unikka Pharma”, empresa especializada em injetáveis de alta performance, da qual se tornou sócio.

ANIVERSÁRIO

Maria Antônia, filha de Teto Lundgren e de Maria Luisa Friedheim, curtiu o seu aniversário ontem em almoço no Spettus Premium, com João Marinho, Dani Moraes, Silvana Lundgren, Erwinh Friedheim, Soraya Leal e Lelé Friedheim.

MELHORES

Duas atletas brasileiras foram as melhores da Liga das Nações de Vôlei Feminino. Gabi foi eleita melhor ponteira e Julia Kudiess a melhor central.

Renata Borba, Eduardo Loyo e Raquel Lyra, no lançamento do festival "Pernambuco Meu País" - Arquivo Pessoal

RESTAURANTES

Pesquisa da “Brazil Panels e Behaviors” mostrou que 70,2% dos brasileiros já foram a um restaurante apenas por vê-lo no Instagram, enquanto 53% se baseiam em recomendações de conhecidos.

CASAMENTOS

Nosso mundo do cerimonial tem encontro marcado entre os dias 16 e 17 de agosto, no Mirante do Paço, para receber a maior feira do mercado de casamentos, a “New Wed”, que reunirá nomes de destaque de decoração, buffet, ateliês e estilistas. Destaques para alguns nomes: Romildo Alves, Denise Lins e Gabriela Maranhão.

NO BRASIL

Gigante de "fast-fashion", a "H&M" finalmente ancorou no Brasil. A primeira loja abre em 23 de agosto, em São Paulo, e o CEO global da marca, Daniel Erver, chama a chegada de "o passo mais importante da empresa em décadas.”