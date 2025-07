Torcida do Sport é a 13º maior dos times do Brasil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Foram divulgados ontem, os números da pesquisa Ipsos/Ipec/O Globo, sobre as 10 maiores torcidas do Brasil. O Flamengo lidera disparado, com 21,2%, seguido do Corinthians (11,9%), Palmeiras (6,5%), São Paulo (6,4%) Vasco (3,4%). Grêmio (3,0%, Cruzeiro (2,3%), Atlético MG (2,3%), Bahia (2,2%) e Santos( 2,0%). O Sport aparece em 13ª lugar (1,3%), atrás do Internacional (1,7%) e Botafogo(1.5%), mas na frente do Fluminense ((0,9%). Vitória (0,8%), Fortaleza (),7%), Ceará (0.7%). O Santa Cruz aparece em 19ª lugar (0,6%).

ARQUITETURA

Os arquitetos Zezinho e Turíbio Santos, que se dividem entre o Recife e São Paulo, passam temporada no Recife, visitando trabalhos que assinam no Cais José Estelita, Avenida Boa Viagem, Porto de Galinhas, Carneiros e Gravatá.

NO HOSPITAL

O cronista Fernando Machado está hospitalizado no Hospital Unimed, para fazer uma série de exames, ainda sem previsão de alta. E sem poder atualizar seu muito acessado blog.

BODAS DE CRISTAL

Silvio Costa Filho e Cris Lemos comemoram os 15 anos de casamento.

CONFIRMADO

Roberto Carlos confirmou show no dia 11 de outubro, no Geraldão.

JÚRI

Ana Paula Vilaça será jurada do “Prêmio Somos Cidade 2025”, que reconhece boas práticas em desenvolvimento urbano no Brasil. A votação acontece online e os vencedores serão anunciados no dia 25 de setembro.

PERDAS

Pernambuco teve três mortes muito lamentadas no final de semana: da matriarca Rachel Vieira Bandeira de Mello, do ex-deputado Valdeir Batista e da juíza Edina Brandão de Barros Correia, esposa do desembargador aposentado Eurico d de Barros Correia e mãe dos juízes Adriana, Ana Cláudia e Eurico de Barros Correia Filho

CRIATIVA

A artista Bruna Emery comemorou seu aniversário, reunindo a família e amigos, com direito a um bolo que ela decorou com tinta comestível.

EXPERT

Têca Falcão, especialista em posicionamento digital no país, tem encontro na próxima terça-feira com as convidadas do grupo Sala. Ela é responsável por impulsionar nomes como Juliette, Selton Mello, Carlinhos Brown, Jade Picon e Thais Fersoza nas redes sociais.

RETORNO

Após grande show em Copacabana, a cantora Lady Gaga negocia retornar ao Brasil com nova turnê no primeiro semestre de 2026. O motivo seria a emoção com a recepção calorosa dos brasileiros no show que fez na praia de Copacabana.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Flerte é um vocábulo démodé, mas que atravessa os séculos, com o mesmo charme e exotismo.” (Dayse de Vasconcelos Mayer)

A ORQUESTRA Sinfônica do Recife comemora seus 95 anos com concerto esta noite no Santa Isabel.

BRUNA Vieira lança esta noite na “Livraria do Jardim”, o livro “De Volta para Mim.”

O DESEMBARGADOR Fausto Campos vai ser muito cumprimentado hoje, quando completa idade nova.

FELIPE Carreiras e Amanda Ritcher retornam de férias na Espanha.

MIGUEL Coelho e Lara fizeram uma viagem de 1,5 mil quilômetros de carro no final de semana com os filhos.

O FESTIVAL Virtuosi em Gravatá, acontece de hoje a domingo.

FERNANDO e Carla Figueiras embarcam hoje para temporada em Roma.

CUCA Amorim no perfil “Cuca Make Up”, ensina diversos truques de maquiagens de alta durabilidade.

ANIVERSÁRIOS

Admaldo Matos, Ariane Costa, Celina da Costa Bourdon, Christianne Amorim da Fonte, Daniela Ferreira da Fonte, Eduardo Antunes Bezerra, Eduardo Bandeira, Erotildes Albuquerque, Fausto Campos, Fernando Carrilho, Flavius Corrêa Sodré, João Florentino, Mônica Japiassu, Silvana Lundgren, Ricardo Nicéas, Tuca Paes de Andrade e Valdeir Batista Júnior.