Odisseia na Bolívia na Editora da OAB

O advogado paraibano Walber Agra, que atua no Recife e como professor da Faculdade de Direito é um dos mais especialistas em direito político no país. Recentemente, elaborou parecer jurídico questionando decisões que barraram a reeleição do ex-presidente Evo Morales, na Bolívia. Ao desembarcar no Aeroporto de La Paz, foi cercado por policiais, inclusive com cães, e informado de que foi considerado "persona non grata" e determinando sua expulsão do país. Razão foram suas declarações públicas em redes sociais e na imprensa, interpretadas como ingerência política. Até seu embarque no voo de saída, foi tratado de forma grosseira, nem mesmo permitindo sua ida ao banheiro. Ele escreveu o livro “Advocacia, “Vontade de Potência” e o Medo- A Expulsão de um Advogado da Bolívia”, que vai ser o primeiro livro do selo OAB Pernambuco, criado pela presidente Ingrid Zanella.

Lúcia Santos, Lourdes Brennand e Vera Magalhães em evento com Vik Muniz no Instituto Ricardo Brennand - Gleyson Ramos/Divulgação

COMEMORAÇÃO

Dono da maior coleção de santos antigos do Brasil, com mais de três mil peças, muitas simplesmente deslumbrantes, José dos Santos, o conhecido Zé Santeiro, comemorou seus 96 anos, em plena atividade, reunindo amigos para almoço na sua casa, no bairro das Graças. Como todos os eventos que oferece, um encontro agradabilíssimo, com muitos nomes conhecidos e um cardápio dos deuses assinado pela sua esposa Nadja.

HARVARD

A secretária de Administração do Recife, Maíra Fischer passa esta semana participando de treinamento na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. A viagem é uma premiação do curso de Lideranças Femininas e Finanças Públicas, ministrado pelo Instituto Insper, no qual ela apresentou um projeto destaque que auxilia municípios no processo de obtenção de crédito e garantido o carimbo no passaporte .

NEYMAR

No final de semana, Neymar mostrou que continua sendo um grande ídolo dos brasileiros. No fato cada vez mais raro, atraiu um grande número de pessoas à porta do hotel "Gran Mercure", onde o Santos ficou hospedado para o jogo contra o Sport. Muitos ficaram o dia inteiro. Na saída, antes de entrar no ônibus da delegação, fez questão de cumprimentar os torcedores e colocou no braço uma criança. E ganhou aplausos.

O advogado pernambucano Gustavo Ventura (D), ao receber o título de sócio honorário da Instituto dos Advogados da Bahia, com o presidente da instituição, Antônio Menezes e o advogado Henrique Trindade - Arquivo Pessoal

VIAGENS

O deputado federal Hélio Lopes, que tentou criar um acampamento em frente ao Supremo Tribunal Federal, no estilo dos que funcionaram em frente aos quartéis do Exército, viu seu projeto durar pouco, por uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. Sem qualquer ação de destaque no Congresso Nacional, é muito amigo de Jair Bolsonaro e viajou muito ao exterior, sempre presente nas viagens internacionais do ex-presidente, sem outra razão que não a sua amizade com o chefe da Nação.

LUXO

Após o casamento bilionário de Jeff Bezos, o de Eva Jobs, herdeira de Steve Jobs, se destacou como o mais luxuoso de 2025. Realizado em Oxfordshire com o cavaleiro olímpico Harry Charles, o evento durou quatro dias, custou US$ 6,7 milhões (R$ 38 milhões) e redefiniu o padrão dos casamentos no Reino Unido.?

CUIDADO

A Delta Airlines planeja usar inteligência artificial para definir o preço de até 20% de suas passagens até o fim de 2025, contra 3% atualmente. O modelo será dinâmico, como o da Uber, variando por horário, rota e perfil do passageiro. Especialistas levantam preocupações sobre privacidade e abusos.

Nadja e José dos Santos, no almoço em que comemorou seus 96 anos - Sheila Wanderley/Divulgação

CORRIDA

O médico Jacques Waisman deu um verdadeiro show no fim de semana ao concluir com sucesso a prova da Corrida CBV. Foi a primeira competição após uma cirurgia no tendão de Aquiles.

ANIVERSÁRIO

Sumaya Mahon e Felipe Azevedo comandaram os 22 anos da filha Mari, no Voar, com a presença do namorado Henrique e dos sogros Tânia e José Carlos Fontaine.

TURISMO

Gustavo e Sandra Luck comemoram o reconhecimento do Grupo Luck, que atua em todo o Nordeste, com o selo "Travellers’ Choice 2025”, concedido pelo “Tripadvisor”, uma das maiores plataformas de viagem do mundo.

DIA D

Durante cerimônia na praia de Carneiros, o influenciador digital Tico Brazileiro e a farmacêutica goiana, Nayara Morais, oficializaram uma união de sete anos. O noivo é filho de Girley e Sônia Brazileiro.