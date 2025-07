Um escritor que ainda usa telefones orelhões

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O escritor Milton Hotoum, candidato à vaga de Cícero Sandroni na Academia Brasileira de Letras, revela que não checa e-mails diariamente. "As pessoas são muito ansiosas. Mandam duas, três vezes a mesma mensagem. Um dia ainda saio da rede", promete. "Uso muito orelhão. E tem gente que nem sabe que isso ainda existe!" O escritor, que ganhou três vezes o Prêmio Jabuti, diz que tira proveito da mania pelo celular. "Gosto de ouvir conversa dos outros. Se for picante, melhor ainda." Algumas vão parar em suas crônicas. "Já ouvi relatos dramáticos de separação, confidências amorosas, perda de emprego, briga. Eu sei que é pecado, mas não sou beato, nem candidato."

Os desembargadores Ricardo Paes Barreto e Francisco Bandeira de Melo, na comemoração dos 54 anos da Corregedoria-Geral da Justiça de Pernambuco - Sheila Wanderley/Divulgação

ESTRADAS

A governadora Raquel Lyra revela que a recuperação da malha rodoviária de Pernambuco é um dos principais compromissos da sua gestão. Já alcançou a marca de mil quilômetros de estradas requalificadas, com obras em todas as regiões do estado, do Litoral ao Sertão. Já foram investidos R$ 1,5 bilhão, garantindo o escoamento da produção e a melhoria na trafegabilidade. Algumas obras esperam o fim das chuvas, para sua continuidade.

ILHA DOS SANTOS

O centro do Recife é uma verdadeira Ilha dos Santos. Tem Igrejas dedicadas aos santos José, Antônio, Pedro, Carmo e Rita de Cássia.

MÁGICOS

O “Disney+” está mostrando o espetáculo “Mestres da Mágica”. Mostra um espetáculo com Henry & Klauss, os mais famosos mágicos brasileiros da atualidade, num dos maiores espetáculos de ilusionismo da América Latina, com números de Levitação, teletransporte, escapismo e efeitos visuais fantásticos. Show, aliás, que já foi mostrado no Teatro Guararapes.

Elizabeth Rodrigues e Adriana Vasconcelos em evento no Famiglia Giuliano - Sheila Wanderley/Divulgação

JULGAMENTO

O Supremo Tribunal Federal decidiu que compete aos Tribunais de Contas o julgamento das contas dos prefeitos. Acaba com uma pendência jurídica, depois de decisão de 2016, que atribuía aos Tribunais de Contas apenas uma função auxiliar, cabendo o julgamento às câmaras municipais.

SAÚDE

A MV, multinacional em tecnologia da saúde, comandada por Paulo Magnus, foi reconhecida pela Klas Ressearc, como a quinta maior fornecedora mundial de sistemas de prontuário eletrônico em hospitais.

FATURAMENTO

“Ainda Estou Aqui”, ganhador do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, já faturou R$ 210 milhões e continua sendo exibido no Brasil, Estados Unidos, França, Portugal, Itália e Inglaterra.

LIVRO

Luís Carvalheira de Mendonça lançou o livro “Porto de Galinhas- Uma História Muito Viva 1900-2003”. Destaca sua pesquisa sobre a transformação de três fazendas de coco e uma vila de pescadores no mais importante destino turístico do estado.

SUCESSO DE DUDA

A cantora recifense Duda Beat tem feito sucesso em vários estados com o show de lançamento do seu novo disco “Tara e Tal”, que tem como destaque as músicas “Saudade de Você”, “Teu Beijo”, “Drama” e “Quem Me Dera.”

PORTUGUESAS

No seu novo show, Fafá de Belém, interpreta várias canções portuguesas, lembrando o tempo em que morou em Lisboa. Entre outras, “Jardins Proibidos”, “Só à Notinha”, “foi Deus” e “Nem às Paredes Confesso.” Ela é a única artista estrangeira autorizada a cantar fados em Portugal.

Gladis Vasconcelos, destaque na nossa arquitetura - Arquivo Pessoal

BRINQUEDOS

A fabricante dinamarquesa Lego, dos seus coloridos blocos de plástico, com lojas no mundo inteiro, inclusive no Recife, consolidou-se como a líder mundial na fabricação de brinquedos.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Dinheiro é feito sangue, precisa circular.” (Eduardo Turton)

FRED Petribú e Romilda Monteiro retornam de circulada pela Europa, com temporada na sua casa de Cascais, em Portugal.

A CÔNSUL dos Estados Unidos May Baptista, prestigiou o evento que assinalou os 79 anos do Comando Militar do Nordeste.

A BIOMETRIA passa a ser exigida para acessos aos principais estádios de Pernambuco.

GILBERTO Barbosa está na África, visitando unidades da Obra de Maria.

O SENADOR Fernando Dueire e o deputado Jarbas Vasconcelos Filho não participaram de encontro do MDB em Vitória de Santo Antão, confirmando a cisão no partido.

O ADVOGADO previdenciário Rômulo Saraiva lançou o livro “Fraudes no INSS. Casos Práticos de Vazamento de Dados, Engenharia Social e Impactos na Proteção Social.”

A NOVA edição da “Corrida Damas” acontece domingo, com largada e chegada na sede do colégio, em Ponte D”Uchoa.

ANIVERSARIANTES Ana Arraes, Antônio Carlos Maranhão de Aguiar, Bruno Monteiro, Eurico Didier Filho, Geraldo Freire, Gustavo Belarmino, Gustavo Maranhão, José Mário Galvão, Lúcia Helena Milet, Luiz Falcão Júnior, Marcílio Kater, Maria de Lourdes Maciel, Marylusia Feitosa, Paulo Muniz Filho, Regina Gaudêncio Pessoa de Melo, Ricardo Lyra, Valéria Nicéas e Vitor Teixeira.