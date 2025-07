Pernambucano pesquisa a criação de ouro colorido

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O engenheiro e professor do Departamento de Engenharia Materiais da UFPE, Edval Gonçalves de Araújo, desde 2003 pesquisa uma técnica para obter ouro colorido. Trabalho começou em São Paulo e está sendo desenvolvido no Laboratório de Joias da Universidade pernambucana. Todo o passo a passo da produção, desde o design até a confecção, é feito no local. A ideia é que outras joias convencionais também sejam produzidas no laboratório.

Domingo é dia de gente bonita: Adriana Caribé - Sheila Wanderley/Divulgação

PARA CRIANÇAS

A deputada Iza Arruda cumpriu mais uma promessa ao viabilizar a primeira sala multissensorial do Nordeste, no Aeroporto Internacional do Recife, um espaço pensado para acolher crianças neurodivergentes, especialmente do espectro autista.

EM GARANHUNS

Dois espaços que fazem sucesso em Garanhuns: a Vinícola Vale das Colinas, que é extremamente organizada, e a Amor Amara, primeiro campo de lavandas do Nordeste, que possui várias experiências que vão do cultivo à extração de óleos e produção de sabonetes.

FEMININO

Nosso universo feminino tem encontro marcado no dia 7 de agosto, na Garage, grife carioca que comemora um ano de chegada ao Shopping Recife. Data celebra o primeiro aniversário da marca na capital pernambucana.

FESTA

Nilson Lundgren Neto e Maria Luísa Fridhein celebraram os três anos de Maria Antônia com uma festa inspirada no universo Disney. O evento, assinado por Mari Perylo, reuniu nomes colunáveis em clima de sofisticação.

Neném Brennand, figura de muito prestígio na nossa sociedade - Sheila Wanderley/Divulgação

JAPONESA

O chef Simpson dos Santos, após retornar de projeto em Fernando de Noronha, desembarcou em São Paulo para assinar mais uma experiência na cozinha japonesa, dessa vez com o chef Breno Bengaly, à frente do Sushi Vaz. Evento rendeu elogios ao chef pernambucano.

CASA COR

Estão bem adiantadas as obras de reforma do casarão Niágara, no Recife Antigo, que vai sediar a Casa Cor.

SALDOS

A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei do deputado Eduardo da Fonte que obriga as instituições financeiras a informar a existência de saldos em contas bancárias inativas a familiares de clientes falecidos.

KRYPTO

O cãozinho do “Superman” foi inspirado num cachorro real chamado Ozu, um vira-lata da raça "fiapo de manga", do diretor do filme James Gunn.

Luciana Paraíso, em encontro feminino - Gleyson Ramos/Divulgação

M O V I M E N T O

BOM DOMINGO: “O apreço pela vida não implica o terror da morte.” (Eduardo Giannetti)

ANTONIO Lavareda foi quem sugeriu o nome “Porto Digital” para Silvio Meira e Cláudio Marinho. O nome antes seria Pernambuco Digital.

AMANHÃ, Lana Bandeira lança a coleção verão da Josefinna, com clima de coquetel e celebração entre convidadas.

KARINA Cobucci está no Rio de Janeiro, participando de congresso de nutrologia.

QUEM ganhou muitos parabéns, ontem, quando celebrou nova idade, foi Eduardo Belo.

JULIANA Markan em circulada pela Europa.

A ATRIZ Carolina Dieckmann revela dica para melhorar a aparência da pele: passa gelo todos os dias pela manhã o que reduz o inchaço e é anti-inflamatório.

Kátia Betmann, esposa de Sílvio Meira, concluiu Pós-graduação de Fisioterapia em Gerontologia, pelo Instituto Paiva.

ANIVERSARIANTES Álvaro Porto, Aníbal Pinteiro, Célia Barlow, Enoy Chacon Maciel, Frederico de Barros Guimarães, Gabriela Dias Lucena, Gustavo Galvão, Juliana de Melo Oliveira, Mônica Correia, Patrícia Monteiro, Patrícia Tereza Monte, Ricardo Coutinho e Rose Mary Fernandes.

