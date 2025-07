O estacionamento é problema nos shows do Teatro do Parque

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Um grande problema nos shows realizados no Teatro do Parque, é o estacionamento. Muitos “flanelinhas” que atuam no entorno, sem fiscalização, extorquem os motoristas. Dois amigos da coluna que estiveram em eventos no final de semana, tiveram que pagar antecipadamente R$ 50, diante da ameaça de ter o carro arranhado.

SINALIZAÇÃO

Um registro para o excelente trabalho de sinalização implantado na nova Avenida Mário Melo.

VOO

Mais um voo internacional foi anunciado, partindo do Aeroporto do Guararapes. Dessa vez é pela Latam, direto para Buenos Aires. Início das rotas está para dezembro.

CELULAR

Caetano Veloso revelou que nunca teve celular e que só sente falta quando marca programa com um dos três filhos. Com o aparelho, ficaria mais seguro de não se desencontrarem, mas tudo sempre dá certo.

ARBITRAGEM

A CBF iniciou o processo de modernização da péssima arbitragem do futebol brasileiro. Vai criar uma academia e criar a categoria de árbitros com vínculo profissional. Atualmente o país tem 700 integrantes entre juízes e auxiliares.

NA SAPUCAI

A Acadêmicos de Niterói, que estreia no Grupo Especial do carnaval do Rio, terá enredo homenageando o presidente Lula. Outros homenageados pelas escolas de samba serão Rita Lee, Heitor dos Prazeres, Carolina Maria de Jesus, Rosa Magalhães e Ney Matogrosso.

TRINTINHA

Os 30 anos do grupo SaGRAMA serão assinalados com shows dia 16 e 17 de agosto, no Teatro do Parque, com a participação especial de Petrúcio Amorim.

COMUNICAÇÃO

Jean Lima, que preside a Empresa Brasil de Comunicação desde os tempos em que Paulo Pimenta era ministro das comunicações, está com os dias contados. O ministro Sidônio Palmeira está à procura de outro nome para o lugar.

SUSPENSAS

As atividades do Ibiza Rocks Hotel, hotel de luxo na Espanha, foram canceladas após mais uma tragédia no local. Em três meses, já foram três mortes. Até o momento, os eventos que iriam acontecer foram cancelados e será iniciada uma investigação.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Estratégias são ações que possibilitam conquistas, as quais podem ser ótimas ou não.” (Adriano Oliveira)

MIAU Caldas assinou menu do quiosque Peixe Rei, um elogiado “couscous’’ italiano atomatado com camarões.

RICARDO Moreira comemora seus 70 anos hoje, com almoço de adesão no “Boi & Brasa” do Sport.

CIDA Hacker de Melo assina pelo prefácio do livro “Parentalidade Poderosa – Comportamentos que podem potencializar a saúde mental do seu filho”, da psicóloga, Adriana Moraes.

É POSSÍVEL perceber uma disputa de audiência entre a Globo e a Band com os realities gastronômicos. Ambos passam seus realitys Masterchef e Chef de Alto Nível, às terças à noite.

O INSTITUTO do Vinho de Pernambuco promove no dia 5 de agosto, o “Wine Day”, no Cais do Sertão.

NESTE sábado é comemorado o Dia dos Avós.

O VEREADOR do Recife, Felipe Alecrim, do Partido Novo, será candidato a deputado estadual no próximo ano.

ANIVERSÁRIOS

Ana Ivo, Anna Paula Freire, Andréa de Paula, Carlos Arthur Ferrão, Cynthia Araújo de Carvalho, Diego Jatobá, Francismar Pontes, Hosana Krause, Humberto Santos, Jorge Machado Guimarães, Manuela Reis, Miguel Petribu, Paula Fontenelle, Roberta Castro, Saulo Monteiro, Sílvio Provazzi, Socorro Macedo e Veralucia Colares Leal.