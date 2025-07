Receita federal tem novo comando no Nordeste

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Superintendência da Receita Federal da 4ª Região Fiscal, que compreende os estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte, tem novo comando. Em solenidade ontem, com a presença do secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas tomaram posse a superintendente Myrelle Moreira Miranda e os superintendentes adjuntos Carlos Eduardo da Costa Oliveira e Adriano José Barreto dos Santos.

GASTRONOMIA

O chef Hugo Provout passou a abrir seu restaurante “Seu Motta Cozinha do Mar”, em Boa Viagem, para jantar nas sextas e sábado. Até agora abria apenas para o almoço.

O CONGRESSO

Pesquisa Atlas/Intel mostrou que só 3% dos brasileiros confiam muito no Congresso Nacional. Já 27% confiam pouco e 63% não têm nenhuma confiança.

NA TV JORNAL

Referência na odontologia pernambucana e um dos principais nomes da odontologia estética do país, Adilson Torreão Filho é o entrevistado de hoje no “João Alberto na Jornal”, às 19h20, na TV Jornal. Fala da sua carreira, das principais novidades da área e dá dicas para o cuidado com os dentes.

MORANGO DO AMOR

O docinho que virou moda no Recife é o “Morango do Amor”, inspirado na clássica “Maça do Amor”. consiste na fruta envolta em brigadeiro branco e calda de açúcar e tem aumentado muito o faturamento dos negócios que aderiram ao produto. Lucinha Cascão contou que, no seu café no Shopping Recife, a nova remessa do doce acabou em um piscar de olhos.

RECORDE

A votação popular do Prêmio Congresso em Foco 2025, o maior prêmio da politica atual, alcançou marco impressionante: 400 mil votos em 24h, número que elevou o total acumulado para quase 1,4 milhão. A alta repentina foi impulsionada por uma mobilização massiva nas redes sociais, com destaque para o X (antigo Twitter), Instagram e grupos de WhatsApp, em que os parlamentares pediram aos seguidores.

PRIMEIRA VEZ

A ciclista carioca Ana Vitória Magalhães fará história ao se tornar a primeira brasileira a disputar o Tour de France Femmes, principal prova do ciclismo feminino mundial. A competição, com nove etapas e 1.165 km de percurso, acontece de 26 de julho a 3 de agosto, entre a Bretanha e os Alpes. Ana destaca que sua participação dá visibilidade ao Brasil em um esporte ainda pouco explorado no país.

FESTIVIDADE

Pierre Lucena revela que no dia 12 de dezembro teremos show de Lenine na Praça do Arsenal, que deve ter a reforma concluída até lá.

ENVELHECIMENTO

A pandemia da Covid-19 pode ter acelerado o envelhecimento do cérebro. Os dados são dos pesquisadores da Universidade de Nottingham que analisaram exames cerebrais de quase mil pessoas antes e depois da pandemia e constataram que, em média, houve um envelhecimento de 5,5 meses a mais do que o esperado.

SEGURANÇA

O prefeito Lula Cabral tem toda razão em se preocupar com a segurança no Cabo de Santo Agostinho. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública é o quinto município mais violento do país.