Lei de Tabata Amaral garante a equidade

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Novidades de política, curiosidades, entretenimento, eventos e exclusivas, com a cobertura do colunista João Alberto

Clique aqui e escute a matéria

Foi sancionada, ontem pelo presidente Lula, a lei que assegura 30% de participação feminina, com recorte para mulheres negras e com deficiência, nos conselhos de administração de empresas estatais. De autoria da deputada Tabata Amaral, o projeto foi aprovado pelo Congresso no fim de junho e marca uma conquista histórica, fruto da mobilização da sociedade civil em defesa da equidade de gênero nos espaços de decisão.

A primeira-dama Janja da Silva, o presidente Lula, a deputada Tabata Amaral e o prefeito João Campos a sanção da lei que garante mais participação feminina em estatais - Ricardo Stuckert/Divulgação

LANÇAMENTO

Fernando Ribeiro Lins, ex-presidente da OAB de Pernambuco, lança no próximo mês o livro “Crônicas em Defesa da Advocacia e da Democracia” sobre sua atuação na instituição, com ênfase na defesa das prerrogativas da advocacia e do Estado Democrático de Direito. A Carta ao Leitor é assinada pelo nosso diretor de jornalismo Laurindo Ferreira.

TÉCNICO

Mano Menezes, ex-técnico da seleção brasileira, contabiliza duas demissões neste ano: do Fluminense e do Grêmio.

UNIMED

A presidente Maria de Lourdes Araújo comanda o 7º Simpósio de Saúde Suplementar das Unimeds da Bahia e Pernambuco e hoje, no Recife Expo Center. Evento terá a presença de Omar Abujamra Júnior, presidente nacional da Unimed.

PRESENÇAS

No evento de 25 anos do Porto Digital estiveram presentes o fundador Silvio Meira, a chefe do Recentro Ana Paula Vilaça, o diretor do Cesar Eduardo Peixoto, e Juliana Ferreira, gerente de relacionamento institucional e fomento do BNDES. Ao lado deles, Cláudio Marinho e Amélia Reynaldo para trazer a visão urbanística e as narrativas por trás do Porto.



TARIFAS

American Airlines e United Airlines têm cobrado tarifas mais caras a quem viaja sozinho, especialmente em voos curtos durante a semana. Quem compra bilhetes para dois passageiros paga valores mais baixos por pessoa. A informação é da revista The Economist.

ARTE E INCLUSÃO

O artista Vik Muniz ministra hoje, no Instituto Ricardo Brennand, oficina com crianças e jovens do Lar Fabiano de Cristo e do Aria Social.

PRETA GIL

Acontece hoje no Rio de Janeiro o velório da cantora Preta Gil com direito a cortejo pelas ruas da Cidade Maravilhosa no mesmo percurso do Circuito de Blocos de Carnaval de Rua Preta Gil.

AGILIDADE

A Agência Estadual de Tecnologia da Informação é uma das finalistas do “Agile Trends GOV 2025”, principal evento nacional sobre gestão e inovação no setor público. Prêmio será entregue no dia 26 de agosto, em Brasília.

Antônio e Suely Moraes e Teresa Duere, em evento da procuradoria geral de Justiça - Sheila Wanderley/Divulgação

ABSURDO

Um casal foi flagrado dentro de uma piscina natural na Baía dos Porcos, em Fernando de Noronha, área de acesso proibida por abrigar corais sensíveis e estar entre as mais preservadas da ilha.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Triste é a rosa que murcha; a bola de pelada que fura; o trapezista que cai.” (Ivanildo Sampaio)

O VICE-PREFEITO Victor Marques coordenou ontem reunião para debater ações de integração para o Centro do Recife.

ROGÉRIO e Andréa Lins passam temporada em Orlando.

GISELE Bundchen, e sua irmã gêmea Patricia, completaram 45 anos.

KÁTIA Peixoto celebra a chegada do neto, Joaquim.

A CHEF Karyna Maranhão comemora os oito anos do Café KM, no RioMar.

A JORNALISTA Patrícia Poeta curte férias em praias paradisíacas na Ásia.

REBEKA Guerra vai abrir unidade da Piazza, marca pernambucana de sapatos no Iguatemi Ribeirão Preto.

ANIVERSARIANTES

Alírio Moraes de Melo, Berivaldo Sabino, Eduardo Belo, Erika Becker Figueiredo Madeira, José dos Santos, Juliana Dantas, Juliana Paes Barreto, Lígia Arruda, Maria Albertina Farinha, Maria Dolores Santa Cruz, Nilson Lundgren Júnior, Roziane Fernandes e Vera Lúcia Valença.