Força da enchente de 1975 no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Novidades de política, curiosidades, entretenimento, eventos e exclusivas, com a cobertura do colunista João Alberto

Clique aqui e escute a matéria

Altemar Pontes lançou o romance “Recife Afundou em Silêncio”. Mistura personagens fictícios, escutas de sobreviventes, relatos verídicos, imagens históricas e ilustrações sobre a enchente que atingiu nossa capital, que deixou uma centena de mortos e 350 mil desabrigados, um terço da população. Destaca ainda o boato do rompimento da barragem de Tapacurá, que causou terror à cidade. Relembro bem daqueles dias. Como eu morava na Boa Vista, um dos poucos bairros que não alagou e era vizinho de Antônio Camelo, diretor do Diario de Pernambuco, fui com ele para a redação e acabei fazendo muitas matérias, pois a maioria da equipe não conseguiu chegar ao local. Para fazer as matérias, fui, com Joezil Barros, que era diretor comercial e voltou a ser repórter, visitar as áreas alagadas, em cima de caminhão cedido pelo Exército. Ainda lembro da imagem do estádio da Ilha do Retiro transformado numa imensa piscina.

Marciane e o general Maurílio Ribeiro, na comemoração, dos 79 anos do Comando Militar do Nordeste. ontem, no Círculo MIlitar do Recife - Sheila Wanderley

LITERATURA

Uma leitura fluida, leve e cheia de informações curiosas é o livro “História dos Sabores Pernambucanos”, de Maria Lecticia Cavalcanti. Inclusive, nas principais plataformas digitais, é possível encontrar até mesmo sua versão em inglês.

SAÚDE

A vice-governadora Priscila Krause usou as redes sociais para informar sobre o estado de saúde do seu pai, Gustavo Krause, internado no último domingo em decorrência de uma hemorragia digestiva, já controlada. Ele segue em recuperação no Hospital Português, com evolução positiva. Deve receber alta nos próximos dias.

DEZ ANOS

Valter Viezzer, gaúcho de Caxias do Sul, tornou-se pernambucano, ao casar com Miriam Konrad. Depois de 10 anos morando em Buenos Aires, comandando a unidade do Spettus, voltou para o Recife e criou a "Dom Black - The Burguer Paradise” num container, em Boa Viagem. Com hambúrgueres premium conseguiu sucesso imediato, depois consolidado, com filiais nas Graças, Fernando de Noronha e Santiago do Chile. Hoje, ele reúne amigos para comemorar os 10 anos, em evento a partir das 18h, com cardápio especial e animação do DJ Rodrigo Morcego.

O casal de médicos Thiago Morais e Marcela Sarmento, curtindo o frio em Bariloche - Arquivo Pessoal

DIREITO PENAL

Presidente da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas de Pernambuco, Creuza de Almeida Costa, criou a Comissão Nacional de Direito Penal Familiar, um colegiado para estudar, debater, propor e difundir soluções nas complexas questões penais que envolvem o ambiente familiar.

AZAR

O Sport voltou a usar a contra o Vitória, camisa amarela, que é azarada e apenas lembra a torcida organizada do clube, que recentemente invadiu o centro de treinamento. Resultado: 17º jogo seguido sem vencer.

RECONHECIMENTO

O Programa Mães de Pernambuco, do Governo do Estado, foi anunciado como finalista do Prêmio ABEP-TIC de Excelência em Governo Digital, premiação nacional. Reconhecimento destaca iniciativas que utilizam a tecnologia de forma estratégica para promover inclusão e eficiência na gestão pública.

NA ÁUSTRIA

Cacione Gomes revelou ter realizado um sonho ao visitar, em Viena, na Áustria, a imponente Ópera Estatal de Viena (Wiener Staatsoper), joia arquitetônica da Ringstraße, inaugurada em 25 de maio de 1869 com a apresentação de 'Don Giovanni', de Mozart.

PRIMEIRO

Fernando de Noronha será o primeiro lugar do Brasil a usar o índice de Felicidade Interna Bruta (FIB). Com o governo do Butão auxiliando, o intuito é melhorar a qualidade de vida dos moradores analisando situações cotidianas.

A psicóloga Erika Farias, no lançamento do seu livro "Além da Separação" - Arquivo Pessoal

INTERNET

Dados de 2024 divulgados pelo IBGE mostram que de 20,5 milhões de pessoas de dez anos ou mais não acessaram a internet nos três meses anteriores à coleta. No entanto, mesmo assim, o uso da internet e do celular continuam em alta no Brasil aumentando de 164,5 milhões em 2023 para 168 milhões em 2024.

NA EUROPA

Comandada por Fred 04, a banda “mundo livre s/a” segue para temporada na Europa, com shows em Lisboa, dia 31 e em Valence, no Departamento de Drôme, na França. A turnê de 40 anos do grupo foi batizada com o mesmo nome da biografia escrita por Pedro de Luna, “mundo livre s/a 4.0 - do punk ao mangue.''