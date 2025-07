O grande impacto social de parcerias com o Instituto JCPM

Clique aqui e escute a matéria

Moradores do Pina e de Brasília Teimosa foram beneficiados com uma ação conjunta entre os médicos do Hospital H.Visão, o Instituto JCPM de Compromisso Social e a rede de lojas Oculum, presente no RioMar. Foram realizados exames para escolher as armações, além de garantir as lentes. O IJCPM cadastrou previamente as pessoas e preparou as instalações para receber essa iniciativa que uniu saúde e cidadania no mês que marca o Dia Mundial da Saúde Ocular. As estatísticas são alarmantes: pesquisa do Conselho Brasileiro de Oftalmologia aponta que 34% da população adulta brasileira nunca foi a um oftalmologista.

Os médicos Marcos Matos, Lúcio Maranhão e Nara Galvão ao lado de Gislando Pontes, da "Oculum", e de Lúcia Pontes, em evento de cidadania no Instituto JCPM - Arquivo Pessoal

PALESTRA

A famosa pneumologista Margareth Dalcolmo, que teve grande atuação na Pandemia da Covid-19, faz palestra quarta-feira, na Academia Pernambucana de Medicina.

IMORTAL

A Academia Pernambucana de Letras faz eleição amanhã para escolher o novo ocupante da Cadeira 35, na vaga de Marcos Vinícios do Vilaça. Roberto Pereira é favoritíssimo. O outro candidato é José Spencer Hartmann Junior.

PARQUE

Poucos sabem, mas o Paiva tem alguns parques como o Parque da Lagoa, com 2 mil metros de área, equipamentos para exercícios e lazer e preservação da biodiversidade do local.

ESTRELA

Para muitos fãs, o cachorrinho Krypto do Superman, rouba a cena do herói, aparecendo como a grande estrela do filme em cartaz.

LUXO

Giorgina Carneiro comanda bazar em agosto voltado para peças de luxo, em parceria com as empresárias Juliana Queiroz e Andrezza Guerra. Uma oportunidade para adquirir itens de primeira linha.

MORANGO

A febre do “morango do amor” segue em alta e já inflaciona até o preço da fruta, que deveria estar mais barata neste mês de safra.

ADOÇÃO

O programa “Adota Pet”, da Prefeitura do Recife, fechou uma parceria com a Uber, que viabiliza o transporte para quem quiser adotar um animal de estimação e ter o retorno para casa garantido, como forma de facilitar e incentivar a adoção dos pets da ONG parceira.

Gisele Sampaio, nova desembargadora do Tribunal Regional Federal da 5ª Região - Arquivo Pessoal

TELÃO

A empresa pernambucana Audens Group realizou uma ação inédita para celebrar os 10 anos. Uniu 53 pessoas, que juntas pintaram uma só tela, dividida em pequenos pedaços. A criadora do desenho foi a artista Mariane Paiva e os pintores foram membros importantes da empresa.

PESQUISA

Investigações mostraram a presença de um fungo na tumba do rei Tutancâmon e esse fungo pode ser uma porta para um tratamento promissor contra o câncer, segundo pesquisadores americanos.