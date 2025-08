Destaque pernambucano em hospital de São Paulo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os cirurgiões plásticos pernambucanos Ana Carolina Campolina e Pablo Maricevich se dividem entre Recife e São Paulo. Quinzenalmente, vão realizar cirurgias faciais no Hospital Vila Nova Star, utilizando o método batizado de "Natural LIffiting", menos agressivo. O casal foi destaque na Veja São Paulo, destacando o sucesso da dupla, que faz apenas uma cirurgia por dia. Na matéria, ela que revela que “na cirurgia da face, você está operando a alma da pessoa, a forma como ela vai se enxergar, então não tem como escalonar a prática”.

Os cirurgiões plásticos Ana Carolina Campolina e Pablo Maricevich brilhando em São Paulo - Arquivo Pessoal

CLUBE PORTUGUÊS

Apenas 108 sócios proprietários do Clube Português compareceram à assembleia convocada para apreciar o projeto de transformar a área da agremiação num espaço com shopping center e prédios empresariais e residências. A continuação dos estudos foi aprovada por 57 votos, contra 51 contrários, mas o processo vai para a justiça, com pedido de anulação da reunião, que deu entrada ontem.

José Ubiracy Silva, aniversariante de hoje, com Liana e Marcelo Ventura, em evento na Fundação Altino Ventura - Arquivo Pessoal

No NYT

O presidente Lula foi destaque na capa do The New York Times, que o definiu como “Ninguém desafia Trump como o presidente do Brasil”. Na entrevista, publicada pouco antes do início do tarifaço, Lula afirmou que tentou negociar, mas não obteve resposta.

Christianne da Fonte recebe, no seu aniversário, Cris Lemos e Vanessa Vecchione - Arquivo Pessoal

DECOR

Marina Coentro e Bárbara Serra produzem a composição em cerâmica da cozinha da “Deca”, na Casa Cor, que terá design de Cecília Lemos.

EMERGÊNCIA

No meu artigo de hoje na página de opinião, recordo um problema que aconteceu com um avião que trazia o então governador Carlos Wilson Campos e comitiva, depois de participar da Missa do Vaqueiro, em Serrita.

TEATRO

A Companhia Dona Rosa de Teatro, mostra amanhã, no salão de chá do Hotel Central, a peça “Sertão”, de Moisés Monteiro de Melo Neto, com os atores Thalita Gadelha e Angelis Nardelli.

OS FIOS

O excelente projeto de embutimento dos fios elétricos no Recife Antigo vai atingir na primeira fase o Marco Zero, o Cais da Alfândega e a Praça do Arsenal.

GASTRONOMIA

Os chefs Rapha Vasconcelos, Yuri Machado e Thiago das Chagas participam dos eventos do projeto “Pernambuco Naturalmente Incrível” promovido pela Empetur.

PROIBIU

A Austrália anunciou ontem que incluirá o YouTube na lista de mídias sociais proibidas para jovens de até 16 anos, devido à pesquisa que mostrou que 37% das crianças de 10 a 15 anos relataram ter visto conteúdo prejudicial na plataforma.

MODA

Um dos desfiles mais midiáticos, o Victoria’s Secret Fashion Show, foi confirmado este ano, após um grande retorno no ano passado, com destaque da brasileira Adriana Lima. A data deste ano ainda não foi confirmada.

POSSE

O médico Marcelo Ventura deixou a presidência da Fundação Altino Ventura e assumiu a presidência do Conselho Curador, agora, o novo ciclo de liderança na presidência do Conselho Diretor passou para a médica Liana Ventura.