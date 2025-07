Neymar investe forte no litoral do Nordeste

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O craque Neymar está investindo forte no litoral nordestino. Criou o megaprojeto “Rota DUE Caribe Brasileiro”, em parceria com a construtora “DUE”. Serão 28 imóveis de segunda residência em Porto de Galinhas e Carneiros em Pernambuco e Maragogi, Antunes de Japaratinga, em Alagoas, todos à beira-mar. Dez já foram entregues e mais oito estarão prontos até o final deste ano.

Ao ser eleito para a cadeira 35 da Academia Pernambucana de Letras, Roberto Pereira com os acadêmicos José Paulo Cavalcanti Filho, Lourival Holanda e George Cabral - Arquivo Pessoal

GAFE

A Agência Espacial Brasileira pediu desculpas após divulgar uma homenagem com um erro histórico. A imagem, gerada por inteligência artificial para os 152 anos de Santos Dumont, mostrava o 14-Bis voando ao contrário, na marcha ré, ainda por cima com o inventor sentado na cauda.

RELEITURA

Um acerto da prefeitura foi em relação ao projeto de revitalização da Praça do Arsenal. Ao invés de ser totalmente transformada, com ar de mais modernidade, o projeto será em tom de releitura contemporânea do projeto original de Burle Marx, de 1934. Vai preservar a raiz e cultura do local.

Os irmãos Antônio e Miguel Coelho ladeando o prefeito João Campos, em recente evento político - Arquivo Pessoal

IMERSÃO

A jornalista pernambucana Wanessa Andrade, que mora em Lisboa, é uma referência em “storytelling” - arte de contar histórias para comunicar algo de forma envolvente e persuasiva. Sábado, ela comanda, na Cesar School, Imersão em Inteligência Artificial para Comunicação

CIDADANIA

Projeto de Lei do deputado Eduardo da Fonte, que garante um desconto de 50% na conta de energia elétrica para pessoas com deficiências, foi aprovado pela Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados.

PRESÍDIO

Raphael Guerra revela um dado alarmante: O Presídio de Igarassu, palco de constantes escândalos, tem capacidade para 1,2 mil presos, mas atualmente tem 5,4 mil, e um número defasado de agentes penitenciários. Não pode dar certo....

NO SBT

A estreia do programa de João Silva no SBT será no dia 9 de agosto e deve ter a presença do seu pai, Fausto Silva.

GRETCHEN

Está sendo montado em São Paulo musical sobre Gretchen. Certamente dando espaço para o período em que ela morou na Ilha de Itamaracá.

M O V I M E N T O

BOM DIA: Não acredito em céu, mas vai ver que exista. Também não acredito que mereça ir pra lá, mas quem sabe vá.” (José Paulo Cavalcanti Filho)

MUITO lamentado o falecimento do comunicador Arijaldo Carvalho, que teve grande atuação na nossa imprensa.

CACAU de Paula foi muito celebrada, ontem, quando celebrou nova idade.

DAYANA Albuquerque, tem agenda cheia nos próximos dias, com palestras sobre lucratividade, negócios e projeções.

DANDARAH Cavalcanti é mais uma vítima do golpe do Whatsapp clonado, onde golpistas pedem dinheiro aos contatos próximos.

APÓS dias em Miami, Heracliton Diniz segue para Orlando.

O ATACANTE Mbappé aposentou a camisa 9 e agora vai vestir a icônica camisa número 10 após a saída de Luka Modric do Real Madrid.

NINA, filha de Pedro Campos e Augusta Carneiro, completou nove meses.

ANIVERSARIANTES Alcides Cardoso Filho, Carlos Queiroz, Gilberto Cunha, Gildo Vilaça Filho, João Antunes Vasconcelos, Juliana Guerra Correia, Magnus Henrique Lopes(bispo), Maria Helena Brennand, Marina Helena Lundgren, Sônia Canavarro e Valdir Bitu.