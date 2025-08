Padre Cosmo Nascimento estará hoje na TV Jornal

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Acompanhe as últimas notícias de política, curiosidades, entretenimento, eventos e novidades exclusivas com o colunista João Alberto

Clique aqui e escute a matéria

Uma das figuras mais queridas do Recife, que costuma lotar as Igrejas onde celebra missas e que atende a dezenas de pessoas depois de cada uma delas, o padre Cosmo Nascimento, é o entrevistado do “João Alberto na Jornal”, hoje, às 19h20, na TV Jornal. Fala da sua vocação, da mãe que era benzedeira, do curso de mariologia que realizou em Roma, da sua fama de descobrir o passado das pessoas. Está simplesmente imperdível.

A deputada federal Maria Arraes presenteou o prefeito do Recife, João Campos, com camisa em homenagem ao ex-governador e sei bisavô Miguel Arraes - Arquivo Pessoal

RETIRO

A irmã Kelly Cristina comanda no final de semana retiro espiritual na sede da Obra de Maria, em São Lourenço da Mata.

Juciane e Juliana Silva, que comandam a Revitafio - Arquivo Pessoal

NOVIDADE

Antônio Peçanha, CEO do Pernambuco Centro de Convenções, revela novidade para breve: uma área externa para grandes shows, com 25 mil metros quadrados, que vai ocupar o local do Mirabilândia. O local será o único do estado com capacidade para eventos com até 100 mil pessoas.

Hellen Lopes, Débora Linhares e Daniel Jacarandá, em evento de turismo no Rio da Janeiro - Arquivo Pessoal

DINAMIZAÇÃO

É justo destacar a dinamização que Danilo Cabral vem dando à Sudene, autarquia que passou alguns anos praticamente parada.

VINHOS

O RioMar Recife promove, entre os dias 6 e 20 deste mês, a oitava edição do projeto autoral Aromas e Vinhos, com sabores e harmonizações em menus especiais nos restaurantes do empreendimento.

LITERATURA

Letícia Rossiter reúne mulheres para encontro literário hoje, na Livraria Jardim, para debater o livro “Sintomas”, de Marcela Ceribelli, que, inclusive, vem lançar o livro no próximo mês no Recife.

EXCLUSIVO

Os próximos convidados do projeto “Por Dentro com Juliana Lins” em parceria com o Social1, traz dois nomes fortes da nossa sociedade: a designer de joias Cris Lemos e a cantora Joyce Alane.

COMÉRCIO

A rede de fast-fashion H&M, conhecida por vender roupas com preços baixos, abre sua primeira loja no Brasil no dia 23, no Shopping Iguatemi, em São Paulo. E estreia também seu e-commerce.

ESTACIONAMENTO

A falta de fiscalização está tornando inútil a oportuna iniciativa da CTTU de proibir o estacionamento de veículos na faixa ao lado dos edifícios, nas áreas onde estão realizadas obras da Orla Recife, liberando mais uma faixa para a circulação dos veículos.

ESTRADA

É simplesmente calamitosa a situação da estrada de acesso à Praia dos Carneiros. Devido às chuvas, obras na rodovia estão paralisadas.

AMAZÔNIA LIVRE

Dentro do projeto de apoio a COP 30, o "Rock in Rio" fará dois grandes espetáculos. No dia 17, em palco flutuante no coração da floresta, show com Mariah Carey, famosa cantora norte-americana, com transmissão para vários países. No dia 2º, no Estádio do Mangueirão, em Belém, show comandado por Ivete Sangalo e Lia Sophia.