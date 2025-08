Ponte Giratória pode abrir antes do carnaval

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Amantes do carnaval receberam com preocupação a informação da Prefeitura do Recife de que as obras de reforma da ponte giratória só ficarão prontas no dia 23 de março de 2026. Seria um mês depois do carnaval, entre os dias 12 e 17 de fevereiro. Segundo apurei com auxiliares do prefeito João Campos, ele tem trabalhado para tentar que a reabertura ao trânsito na ponte aconteça antes do carnaval. Seria muito importante para incrementar a folia do Recife Antigo.

Domingo é dia de gente bonita: Erika Ferraz - Sheila Wanderley/Divulgação

VOLTA DO RECESSO

Os deputados estaduais retornam ao trabalho amanhã, depois do recesso parlamentar na Alepe. Expectativa é de mais debates em dois projetos do governo do estado que estão bloqueados. O empréstimo de R$ 1,5 bilhão para obras estruturais e a aprovação de Virgílio de Oliveira como administrador de Fernando de Noronha. Cargo que, aliás, ele já vem exercendo.

ENTREVISTA

André Teixeira Filho, secretário de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco, é o entrevistado de amanhã na coluna.

Fernando e Fernanda Figueiras celebrando o aniversário de Carla Figueiras em Portugal - Arquivo Pessoal

SAÚDE

A Escola Judicial de Pernambuco, o Comitê Estadual de Saúde e a Rede D’Or realizam amanhã o Simpósio Judicialização da Saúde. Na ocasião, o presidente do TJPE, desembargador Ricardo Paes Barreto, inaugura uma sala do NatJus, que oferece apoio técnico a decisões judiciais na área da saúde.

BAR

O bar da Casa Cor neste ano será comandado pelo “Ponto Cego”. Conhecido por sua carta de drinks autorais, o espaço funcionará como um bar de áudio, tendência que une música ambiente e DJ ao vivo todos os dias. O projeto leva a assinatura da arquiteta Dani Pessoa.



JORNALISMO

Depois de 15 anos, Eliane Cantanhêde deixou a GloboNews, onde atuava no programa "Em Pauta" A jornalista trabalhou jornais "Estado de São Paulo", "Gazeta Mercantil" e "Folha de São Paulo" e na revista "Veja."



SÃO PAULO

O Jornal do Commercio vai à São Paulo conferir o iFood Move, evento que vai reunir empresários, chefs de restaurantes e imprensa para falar sobre novidades no mercado gastronômico. Serão mais de seis palcos simultâneos e 100 palestrantes.

CONVITE

A deputada federal Maria Arraes circulou no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação e convidou o primo e prefeito, João Campos, para a sessão solene na Câmara dos Deputados, em Brasília, no dia 13 de agosto, marcando os 20 anos do adeus de Miguel Arraes.

Nara Galvão, brilho na nossa oftalmologia - Sheila Wanderley/Divulgação

THE VOICE

Começam em setembro as gravações do novo “The Voice”, que Tiago Leifert vai apresentar no SBT a partir de outubro.

EVEREST

Mais de 10 mil pessoas, entre alpinistas e turistas já conseguiram chegar ao pico do Everest, no Nepal, a montanha mais alta do mundo, com 8.848,86 metros.

M O V I M E N T O

BOM DOMINGO: “Quem não tem passado nem presente não pode ter futuro." (João Carlos Paes Mendonça)

MIRELLA Martins embarca para Londres, terça, com o filho Rogério.

O MÉDICO Luiz Severo recebe quinta-feira o título de Cidadão de Pernambuco, dia 7 de agosto, por proposta do deputado Romero Sales Filho.

PRISCILA Senna, Mateus e Kauan, Limão com Melo e o Palhaço Chocolate são as atrações de hoje na Festa de Agosto em São Lourenço da Mata.

MAYRA Rossiter curte temporada em Fernando de Noronha.

O PADRE Cosmo Nascimento submeteu-se a uma cirurgia ocular, com o médico Álvaro Dantas, e está em plena recuperação.

RENATA Barroca celebra prêmio de melhor ativação publicitária no Prêmio Live 2025 com Natura.

GIL Brasileiro faz elogiado trabalho na presidência da Federação dos hospitais de Pernambuco.

COLUNA de João Alberto no Social 1: o café da manhã do pernambucano.

ANIVERSÁRIOS

Danielle Paes Barreto, Denise Peixoto, Eduardo Aguiar, Elizabeth Veiga, Eriberto de Queiroz Marques Filho, Fernanda Tinoco, Glória Bittencourt, Luciano Krause, Luiz Carlos Figueiredo, Marcílio Lopes, Marita Paes de Andrade, Otávio Toscano, Tereza Gonçalves de Medeiros Pereira e Vladimir Meireles Filho.

JORNALISMO

