A mudança do nome de Esporte para Sport

Uma curiosidade sobre o jornalismo esportivo do Recife nos anos 70, que voltou a ser muito comentada. Enquanto o Jornal do Commercio, o Diário da Noite e o Diário da Manhã utilizam o nome Sport, para dar notícias sobre o rubro-negro, o Diario de Pernambuco optava pela grafia Esporte, aportuguesando a denominação do time. Era uma decisão do editor de esportes, Adonias de Moura, um dos maiores jornalistas esportivos da história da imprensa pernambucana, de quem fui amigo. Por mais que tentassem, os dirigentes do Sport não conseguiam demovê-lo da decisão.

Amyr Kelner, brilho na nossa cirurgia plástica, e sua mãe, Lisy Kelner, em recente evento social - Sheila Wanderley/Divulgação

A MUDANÇA

Até que um dia, Sílvio Pessoa, presidente do rubro-negro, muito amigo de Antônio Camelo, que era o diretor de redação, foi com ele até Nereu Bastos, superintendente dos Diarios Associados. Acompanhei o encontro, ele ouviu os argumentos de Sílvio Pessoa e tomou a decisão. O jornal passaria a usar a grafia Sport. Adonias de Moura, tinha jogado como ponta esquerda no Sport e Santa Cruz e que era torcedor assumido do tricolor, recebeu a ordem, muito contrariado, mas que cumpriu no mesmo dia.

Guilhermina Bezerra comemorando idade nova no final de semana - Arquivo Pessoal

VISUAL

No encontro nacional que promoveu em Brasília, o PT colocou a estrela vermelha, que é sua marca, entre faixas verde e amarela, lembrando a bandeira brasileira.

CAMPEÃO

O pernambucano Rafael Chaves Câmara, que se consagrou campeão da Fórmula 3, campeonato de acesso à Fórmula 1, é filho do advogado Amaro Câmara e Paula Chaves Câmara e neto do empresário Paulo Chaves.

IBGE

Márcia Carneiro, diretora da Casa Brasil-PE, recebeu em Recife o Encontro Nacional de Servidores do IBGE de todo o país. Evento prestou homenagem aos colegas do Distrito Federal que integravam a Brigada de Incêndio e perderam a vida no incêndio ocorrido em 25 de julho, na Floresta do Rodeador, em Brasília.

SAÚDE

O Instituto Gamaleya, que desenvolveu a Sputnik V contra a Covid-19, inicia em pouco dias os testes clínicos de vacina contra o câncer baseada em mRNA e AI. O remédio é “intransferível”, pois usa dados genéticos do tumor de cada paciente para criar um imunizante que treina o sistema imunológico a reconhecer e destruir células malignas.

Mércia Lyra com as filhas Raquel, Nara e Paula, em encontro no final de semana - Arquivo Pessoal

ARTE

Maurício Arraes tem alta sensibilidade nas suas obras de arte, pinta o que sente. Durante o exílio do pai, Miguel, viveu entre a Argélia e a França, onde cursou Sociologia da Arte, em Paris, quando regressou ao Brasil, em 1978, e passou a se dedicar exclusivamente às artes plásticas, até hoje.

COINCIDÊNCIA

Pedro e Augusta Campos correram a corrida do Colégio Damas. O detalhe é que foi nessa escola onde se conheceram, ainda adolescentes, e começaram namoro.

PREMIAÇÃO

O Grupo Le Chef, com os restaurantes Le Chef Bistrô, Le Petit e Tetsu, ganhou três premiações no Melhores da Gastronomia 2025. Os restaurantes sempre estão entre os favoritos dos nossos entrevistados das segundas-feiras

LIVRO

Camila e Eduarda Haeckel trabalham na confecção do livro "Inspiração Brasil", com foco em empresas que além de ter sucesso, impactam positivamente o país.

FASHION

A “Zinzane” de moda feminina, que tem 140 lojas no Brasil, três em shoppings do Recife, entrou em recuperação Judicial.