Operação da Polícia Civil em Pernambuco mira alvos no Recife e demais cidades

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) deflagrou, na manhã desta terça-feira (5), a operação "Caminho do Norte", que cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão em cidades de Pernambuco. Organização criminosa atuava também no estado do Pará, principalmente na adulteração de sinal identificador de veículos automotores.

Lista extensa de crimes

São 33 mandados de busca e apreensão e 16 de prisão. Ainda nas primeiras horas do dia, a equipe de reportagem da TV Jornal captou o momento da chegada de viaturas à sede do Depatri, no bairro de Afogados, inclusive escoltadas por veículos descaracterizados do órgão, trazendo suspeitos e apreensões.

A organização criminosa é investigada pelos crimes de:

Roubo;

Receptação;

Lavagem de dinheiro;

Adulteração de sinal identificador de veículo automotor;

Tráfico de drogas.

Mandados são cumpridos em várias cidades

Em parceria com a Polícia Civil do Pará, na região Norte do país, o Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri) empregou 180 agentes para atuar na operação.

Além de Recife, estão sendo cumpridos mandados nas cidades de Abreu e Lima, Paulista, Camaragibe e Araçoiaba, no Grande Recife. No Agreste, os alvos são nos municípios de Limoeiro, Bom Jardim e Surubim. Na Mata Norte, em Buenos Aires e Condado.

A operação também está em andamento no Pará, em Itaituba e Novo Progresso.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />