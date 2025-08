Previsão do tempo: Apac prevê chuvas em todas as regiões de Pernambuco nesta terça-feira (5)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Zona da Mata Sul em estado de observação durante todo dia; Sertão do São Francisco deve registrar os menores precipitações do estado

Clique aqui e escute a matéria

Pernambuco tem enfrentado chuvas desde o começo desta semana. A terça-feira (5) não deve ser diferente: a Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac) prevê precipitação para todas as regiões do estado, com destaque para a Zona da Mata Sul, que está sob estado de observação com validade até às 23h.

Acumulados de chuva das últimas 24h



A noite chuvosa contribuiu para a manutenção de acumulados que merecem atenção. A Apac registrou os maiores volumes em:

Tamandaré - 51.11 mm

Bonito - 39.48 mm

Barreiros - 38.79 mm

Maraial - 37.05 mm

Rio Formoso - 36.24 mm

Xexéu - 34.3 mm

Palmares - 32.21 mm

Jaqueira - 31.65 mm



Também da Mata Sul, os municípios de Catende, São Benedito do Sul, Belém de Maria, Quipapá e Lagoa dos Gatos registraram acumulados entre 25mm e 30mm. Palmeirina e Ibirajuba integram a lista.

Chuva não deve ter trégua durante a semana

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê que, até o sábado (9), os dias sejam nublados e chuvosos no Recife. A Apac, por sua vez, também publicou a tendência de precipitação dos próximos dias, destacando que somente o Sertão de Pernambuco e o Sertão do São Francisco vão enfrentar, no máximo, chuvas fracas nos próximos dias:

Contatos da Defesa Civil em Pernambuco

Em períodos chuvosos, a recomendação da Defesa Civil é clara: moradores de áreas de risco devem procurar abrigo em locais seguros, caso necessário, e contatar a Defesa Civil estadual ou municipal. O atendimento é gratuito e funciona 24h.

Pernambuco (estadual) - 199 ou (81) 3181-2490

Recife - 0800.081.3400

Municípios da Região Metropolitana:

Abreu e Lima - (81) 97347.2443

Araçoiaba - (81) 3543.8983

Cabo de Santo Agostinho - 0800.281.8531

Camaragibe - (81) 2129.9564 / (81) 99945.3015 / 153

Igarassu - (81) 99460.9073

Itamaracá - (81) 3181.2490 / 199

Ipojuca - (81) 99231.8607 (WhatsApp)

Itapissuma - (81) 98844.5216

Jaboatão dos Guararapes - (81) 3461.3443 / (81) 99195.6655

Moreno - (81) 98299.0974 / (81) 98128.2018

Olinda - (81) 99266.5307 / 0800.081.0060

Paulista - (81) 99784.0270 / 3371.7992

São Lourenço da Mata - (81) 98338.5407

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />