Pesquisa aponta que torcidas de clubes nordestinos são as mais fanáticas do Brasil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Estudo demonstra vínculo umbilical entre os times da região e seus torcedores, em comparação com o restante do país. Engajamento também é medido

Uma pesquisa promovida pelo jornal O Globo, em conjunto com o instituto Ipsos-Ipec, realizada entre os dias 5 e 9 de junho, mapeou a paixão dos torcedores das equipes do futebol brasileiro.

O estudo mostrou que os torcedores das equipes da região são considerados os mais fanáticos do Brasil, além de apresentarem os maiores níveis de engajamento.

Segundo a pesquisa, 42,3% dos entrevistados que torcem para clubes nordestinos se consideraram fanáticos por suas equipes. O nível é superior ao apresentado em outras regiões do país.

Confira a porcentagem de torcedores que declaram ser fanáticos por seus clubes:

42,3% (Times nordestinos)

37,9% (Times cariocas)

32,6% (Times mineiros)

30,9% (Times paulistas)

18% (Times gaúchos)

Torcedores nordestinos são os mais engajados

De acordo com o estudo, os torcedores nordestinos também apresentam o maior nível de engajamento. 58,8% dos amantes de times da região declararam que assistem os jogos do time, seja no estádio ou na televisão.

11,4% afirmaram que "deixam de fazer algo importante" para acompanhar as partidas de seu clube. Outro número exponencial é o de torcedores que declararam acompanhar as notícias relacionadas ao clubes. 59,8% dos entrevistados afirmaram consumir tais conteúdos.

Os números dos fãs nordestinos superam os dados apresentados em todas as outras regiões do país consultadas pela pesquisa.

O estudo levou em conta os números apresentados em 132 municípios brasileiros. Foram apresentadas mais de 2.000 pessoas com 16 anos ou mais.

Maiores torcidas do Nordeste

A pesquisa também mediu o número de torcedores dos clubes do país, em porcentagem. Alguns times nordestinos estão presentes na lista.

O estudo aponta que o Bahia possui a maior torcida entre as equipes da região, com 2,2%. O Esquadrão possui a nona maior torcida do Brasil. Outras 5 equipes nordestinas estão entre as 20 maiores torcidas do país.

Confira quais são as maiores torcidas do Nordeste: