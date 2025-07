Copa do Mundo 2026: veja quanto tempo falta e confira o calendário completo dos jogos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Pela primeira vez na história, a Copa do Mundo terá 48 seleções em 12 grupos, com jogos em 16 cidades dos EUA, Canadá e México em 2026.

A Copa do Mundo de 2026 está cada vez mais próxima, e a expectativa pelo início do torneio só aumenta. A competição começa no dia 11 de junho de 2026 e promete ser uma das edições mais marcantes da história do futebol.

Até o momento, 13 seleções já garantiram vaga no Mundial e aguardam ansiosamente a definição de seus adversários.

Esta será a primeira vez que a Copa do Mundo contará com 48 seleções divididas em 12 grupos de quatro equipes, um aumento em relação às 32 seleções das edições anteriores.

O torneio acontecerá em 16 cidades-sede distribuídas pelos três países anfitriões, incluindo grandes metrópoles como Nova York, Los Angeles, Toronto, Cidade do México e Guadalajara.

Quanto tempo falta para o início da Copa do Mundo?

Hoje, 30 de julho de 2025, faltam exatamente 316 dias para o início da Copa do Mundo de 2026, que terá um formato inédito e será sediada por três países: Estados Unidos, México e Canadá.

Cronograma da Copa do Mundo 2026

11 jun 2026 – Abertura da competição

– Abertura da competição 11–27 jun 2026 – Fase de grupos: 12 grupos com 4 seleções cada



– Fase de grupos: 12 grupos com 4 seleções cada 28 jun – 3 jul 2026 – Nova fase: 32 avos de final



– Nova fase: 32 avos de final 4–7 jul 2026 – Oitavas de final

– Oitavas de final 9–11 jul 2026 – Quartas de final



– Quartas de final 14–15 jul 2026 – Semifinais



– Semifinais 18 jul 2026 – Disputa pelo 3º lugar

– Disputa pelo 3º lugar 19 jul 2026 – Grande final no MetLife Stadium, Nova Jersey

Novo formato da Copa de 2026

A edição de 2026 será a primeira com 48 seleções, ampliando de 32 equipes. A estrutura será:

Fase de grupos com 12 grupos de 4 equipes cada

Avançam para a fase eliminatória:

Os dois melhores de cada grupo (24 times)

os oito melhores terceiros colocados

Total de 32 seleções na nova fase (32 avos de final)



O torneio terá 104 jogos em 39 dias — sete a mais que na edição anterior



Os finalistas disputarão oito partidas, uma a mais do que nas edições anteriores