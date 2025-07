Site vaza informações das camisas da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Sem vermelho, mas com inovações, site publicou informações sobre a paleta de cores dos uniformes 1 e 2 do Brasil para a próxima Copa

Famosa por vazar informações de camisas de times e seleções do futebol mundial, o site FootyHeadlines, responsável também pelo vazamento da polêmica camisa vermelha da Seleção Brasileira, segue trazendo informações sobre os uniformes que serão utilizados na Copa do Mundo 2026.

O mais recente vazamento traz imagens inéditas da suposta camisa da Alemanha, mas, em uma pesquisa mais abrangente, identificamos que o site, embora não tenha trazido imagens, já publicou informações sobre os uniformes de vária seleções, como Argentina, França, Portugal e Holanda.

Além delas, e da própria Alemanha, o site também já trouxe informações sobre as supostas duas camisas da Seleção Brasileira, que serão produzidas pela Nike e que seguirão nas cores tradicionais amarelo e azul, mas com detalhes em cores inéditas.

Camisas do Brasil para a Copa do Mundo 2026 terão detalhes em verde piscina e preto

Camisa amarela

A camisa titular da Seleção Brasileira trará um tom mais suave de amarelo, intitulado pelos vazamentos como "Yellow Canary", que será acompanhado de dois tons de verde, um bem fechado, intitulado de "Geode Teal" e outro próximo ao "menta", classificado como "Light Mint", que deverão se fazer presentes na gola e nas mangas, além de na numeração e nome dos jogadores.

Também foram divulgadas informações do calção, que terá um tom mais claro que o habitual de azul, Lt Photo Blue", que remete aos modelos utilizados nas décadas de 70 e 80, acompanhado do branco e do tom menta de verde já presente na camisa.

Site vaza informações sobre os uniformes da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026 - FootyHeadlines / Reprodução Site vaza informações sobre os uniformes da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026 - FootyHeadlines / Reprodução

Camisa azul

Outrora vermelha, a camisa reserva do Brasil na próxima Copa do Mundo 2026 seguirá sendo azul, mantendo a tradição que perdura desde a Final da Copa do Mundo de 1958, quando a Seleção Brasileira venceu seu primeiro título da competição.

Contudo, isso não significa que o modelo não terá inovações.

De acordo com o vazamento do FootyHeadlines, a camisa terá um tom de azul royal, intitulado "Old Royal".

Os detalhes, no entanto, serão nas cores amarelo, presente, com raras exceções, desde 2009, e preto, cor inédita em uniformes 1 e 2 da Seleção Brasileira.