Chaveamento Copa América Feminina: quem o Brasil irá enfrentar caso chegue à final?

A Copa América Feminina está próxima do término! Apenas quatro seleções estão vivas na disputa pelo título.

O torneio realizado no Equador se encerrará no próximo sábado (02), em final disputada na cidade de Quito, capital do país.

A Seleção Brasileira segue viva na competição, já que garantiu a classificação para a semifinal da competição após encerrar a primeira fase de maneira invicta, ao vencer as três primeiras partidas da fase de grupos, além de um empate contra a Colômbia.

Maior vencedora da competição, com oito títulos, a Amarelinha busca sua quinta taça consecutiva no torneio.

Na semifinal, o Brasil encara o Uruguai, em partida disputada nesta terça-feira (29). A Seleção Uruguaia encerrou a primeira fase em segundo lugar no Grupo A.

Chaveamento Copa América Feminina

Caso o Brasil elimine a Celeste, os possíveis adversários da Amarelinha são Argentina e Colômbia, que disputam a semifinal da chave oposta.

Enquanto as Hermanas obtiveram a melhor campanha da primeira fase, com quatro vitórias, as Cafeteras ficaram em segundo lugar no Grupo B e garantiram a classificação na última rodada.

Confrontos das semifinais