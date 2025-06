Com Marta, Arthur Elias anuncia convocação da Seleção Feminina para Copa América

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O técnico da seleção brasileira feminina Arthur Elias divulgou nesta segunda-feira a convocação das jogadoras que vão disputar a Copa América. A grande atração da lista é a veterana atacante Marta, que vai ter a responsabilidade de comandar uma nova geração do futebol feminino.

A lista, que tem 23 nomes, vai disputar a competição que será realizada entre os meses de julho e agosto no Equador. Além do torneio internacional, o grupo também vai participar de um amistoso contra a França, em jogo preparatório.

"Foi a lista mais difícil que eu fiz desde que eu cheguei aqui pelas atletas que têm vindo. Mas é uma dor de cabeça boa. A convocação visa o resultado a curto prazo e nossa meta e vencer a Copa América", afirmou o treinador.

A seleção, após a medalha de prata na Olimpíada de Paris no ano passado, já disputou oito amistosos, todos contra seleções que estão entre as potências do futebol feminino. E o retrospecto nesse recorte foi positivo. Em seis confrontos, a equipe nacional obteve seis vitórias, um empate e uma derrota.

Além de Marta, que encabeça a lista para dar mais experiência à seleção na disputa do torneio, a convocação tem nomes como Dudinha, do São Paulo, e Johnson, do Corinthians. Da relação, onze atletas atuam no Brasil, cinco nos Estados Unidos e sete na Europa.

Veja a convocação da Seleção Feminina do Brasil