Classificação Série B 2025 atualizada: confira a tabela completa

A Série B chegou à sua metade e a disputa pelas quatro vagas de acesso à elite do futebol brasileiro segue acirrada!

O Goiás lidera a competição, com 36 pontos conquistados, mas está apenas um ponto à frente do Coritiba, segundo colocado, e dois pontos à frente do Novorizontino, que ocupa a terceira posição.

A Chapecoense completa o G-4, com 30 pontos, mas a diferença para o quinto colocado Remo está em apenas um ponto. O Cuiabá, com 28 pontos, também está na briga.

Classificação da Série B

Clube Pts J V E D GP GC SG Goiás 36 18 11 3 4 23 14 9 Coritiba 35 19 10 5 4 20 13 7 Novorizontino 34 19 9 7 3 23 16 7 Chapecoense 30 19 9 3 7 25 18 7 Remo 29 18 7 8 3 21 16 5 Cuiabá 28 18 8 4 6 22 21 1 Vila Nova 27 19 8 3 8 18 18 0 Criciúma 26 18 7 5 6 22 17 5 CRB 25 19 7 4 8 20 18 2 Athletico-PR 25 19 7 4 8 24 26 -2 Avaí 25 18 6 7 5 21 20 1 Operário-PR 23 19 6 5 8 21 20 1 Atlético-GO 23 19 5 8 6 18 20 -2 Athletic Club 22 18 7 1 10 21 25 -4 América-MG 21 19 6 3 10 20 26 -6 Volta Redonda 21 19 5 6 8 14 21 -7 Ferroviária 20 19 4 8 7 18 22 -4 Paysandu 19 18 4 7 7 17 20 -3 Amazonas 19 19 4 7 8 18 25 -7 Botafogo-SP 18 18 4 6 8 12 22 -10

Partidas da 20ª rodada da Série B