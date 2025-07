Copa do Mundo 2026: veja quais seleções já garantiram vaga

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Pela 1ª vez, a Copa do Mundo terá 48 seleções divididas em 12 grupos; EUA, Canadá e México sediam o torneio entre 11/06 e 19/07 de 2026.

Pela primeira vez na história, uma edição da Copa do Mundo contará com 48 seleções, organizadas em 12 grupos com quatro equipes cada.

O torneio de 2026 será realizado em conjunto por Estados Unidos, Canadá e México, com jogos disputados em 16 cidades diferentes, entre os dias 11 de junho e 19 de julho.

Até agora, 13 seleções já garantiram vaga na fase final, seja por serem anfitriãs ou por terem se classificado nas eliminatórias. Confira os países já classificados:

Equipes já classificadas

Países-sede (vagas automáticas – CONCACAF)

Estados Unidos

Canadá

México



CONMEBOL (América do Sul)

Argentina

Brasil

Equador

AFC (Ásia)

Japão

Irã

Uzbequistão

Coreia do Sul

Jordânia

Austrália



OFC (Oceania)

Nova Zelândia

Datas da Copa do Mundo 2026

Início da fase de grupos: 11 de junho de 2026

11 de junho de 2026 Encerramento da fase de grupos: 27 de junho de 2026

27 de junho de 2026 Fase de mata-mata (round of 32 em diante): entre 28 de junho e 19 de julho de 2026

(round of 32 em diante): entre 28 de junho e 19 de julho de 2026 Final: 19 de julho de 2026, no MetLife Stadium (Nova Jersey, EUA)



Formato geral: