Agosto no Nordeste: praias imperdíveis para visitar neste mês

Com pouca chuva, mar calmo e temperaturas agradáveis, o mês de agosto é perfeito para explorar praias, cidades históricas e natureza no Nordeste

Agosto é o mês ideal para viajar pelo Nordeste brasileiro. O clima seco e ensolarado predomina na maior parte da região, com temperaturas médias entre 25°C e 30°C e poucas chances de chuva. É um período excelente tanto para curtir o litoral quanto para explorar cidades históricas e áreas de ecoturismo.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), as chuvas devem ficar dentro ou abaixo da média em grande parte do Nordeste, favorecendo o turismo em praticamente todos os estados da região.

Confira os melhores destinos nordestinos para viajar em agosto:

Fernando de Noronha também conta com passeios culturais. - banco de imagens/Embratur

Fernando de Noronha (PE)

Clima: Ensolarado, seco e com mar calmo

Temperatura média: 25°C a 26°C

Condições do mar: Excelente visibilidade, ideal para mergulho e snorkel

O que fazer:

Visitar praias como a Baía do Sancho e a Baía dos Porcos, consideradas entre as mais bonitas do mundo

Mergulhar em águas cristalinas para ver tartarugas, peixes e até tubarões-lixa

Participar do festival Love Noronha, voltado ao público LGBTQIA+

Observar baleias e golfinhos, comuns nesta época do ano

Fazer trilhas e passeios de barco no Parque Nacional Marinho

Dica: Agosto é considerado um dos melhores meses para visitar Noronha. Reserve com antecedência, pois a procura é alta, especialmente por turistas europeus.

Ceará – Jericoacoara e litoral oeste

Clima: Seco, ensolarado e com ventos fortes

Temperatura média: 27°C a 30°C

Condições do mar: Mar limpo e lagoas cheias

Destaques do litoral cearense:



Jericoacoara: Ideal para praticar kitesurf e windsurf; lagoas cristalinas, como a do Paraíso e do Amâncio, estão cheias em agosto

Cumbuco: Passeios de buggy, jangada e boas opções de hospedagem a 40 km de Fortaleza

Lagoinha e Flecheiras: Praias tranquilas com mar calmo, ideais para famílias

Morro Branco: Conhecida pelas falésias coloridas e formações naturais

Canoa Quebrada: Atmosfera animada, boa infraestrutura e belas falésias

Dica: Apesar do movimento, não é a altíssima temporada. É possível encontrar preços razoáveis e boas condições para esportes à vela.

Maceió (AL)

Clima: Predomínio de sol, com possibilidade de chuvas rápidas

Temperatura média: 26°C a 29°C

Condições do mar: Boas para banho e passeios nas piscinas naturais

O que fazer:

Curtir as praias urbanas como Pajuçara, Ponta Verde e Jatiúca, com ótima estrutura

Fazer passeio de jangada até as piscinas naturais na maré baixa

Conhecer o litoral norte com praias como Ipioca e Paripueira

Aproveitar os restaurantes de frutos do mar e a vida noturna leve

Praia Ponta do Mangue, Maragogi - Lucas Meneses/Pexels

Maragogi (AL)

Clima: Sol com chuvas passageiras

Temperatura média: 27°C

Condições do mar: Visibilidade ideal para as Galés de Maragogi, piscinas naturais formadas na maré baixa

O que fazer:

Fazer passeios de catamarã até as galés para banho e snorkel

Relaxar nas praias de Antunes, Barra Grande e Xaréu

Curtir o mar estilo “Caribe Brasileiro” com tons azul-turquesa

Dica: Verifique a tábua de marés antes de agendar os passeios. Para ver as piscinas naturais, a maré precisa estar abaixo de 0,4m.

Porto Seguro, Arraial d’Ajuda e Trancoso (BA)

Clima: Tempo seco, ensolarado e com temperaturas agradáveis

Temperatura média: 25°C a 28°C

Condições do mar: Mar calmo, ideal para banho e esportes leves

O que fazer:

Conhecer praias como Pitinga, Mucugê e Praia do Espelho

Explorar o centro histórico de Porto Seguro e as vilas de Arraial e Trancoso

Visitar o Parque Marinho de Recife de Fora, com mergulho em águas rasas

Dica: Agosto é baixa temporada para brasileiros, mas ainda recebe muitos turistas estrangeiros. Boas oportunidades em pousadas e pacotes.

Lençóis Maranhenses (MA)

Clima: Final do período de chuvas, com lagoas cheias e céu aberto

Temperatura média: 28°C a 30°C

Condições ideais: Agosto é o melhor mês para visitar, com dunas douradas e lagoas cristalinas ainda cheias

O que fazer:

Caminhar pelas dunas e nadar nas lagoas Azul, Bonita e da Esperança

Fazer passeio de 4x4 ou barco pelo Parque Nacional dos Lençóis

Visitar os vilarejos de Barreirinhas, Atins e Santo Amaro

Dica: Leve roupas leves, protetor solar e prepare-se para caminhadas em terreno arenoso. Hospede-se em Barreirinhas ou Atins.

Dicas gerais para viajar no Nordeste em agosto:

Clima: A maioria dos destinos tem clima seco, com sol constante e poucas chuvas

Reservas: Muitos locais têm alta demanda; reserve voos, hospedagens e passeios com antecedência

Roteiro: Combine praias com passeios culturais ou ecológicos para uma experiência mais rica

Transporte: Avalie se vale a pena alugar carro, principalmente em destinos com atrações afastadas

Protetor solar e hidratação: Mesmo no “inverno nordestino”, o sol é forte. Mantenha-se protegido e bem hidratado

