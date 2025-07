Empetur realiza primeira etapa do roadshow nacional "Pernambuco Naturalmente Incrível - Frevo e Gastronomia"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Empresa de Turismo de Pernambuco, Empetur, deu início, nesta segunda-feira (28), à primeira etapa do roadshow nacional “Pernambuco Naturalmente Incrível - Frevo e Gastronomia”. A ação, realizada de forma inédita, promove uma imersão que une experiência gastronômica e capacitação profissional, voltada a agentes de viagem, operadores de turismo, imprensa e influenciadores especializados em gastronomia e turismo.

Idealizado pelo Governo de Pernambuco, por meio da Empetur, o projeto é uma estratégia que visa qualificar os profissionais do setor e impulsionar a comercialização dos destinos pernambucanos, ampliando oportunidades no mercado turístico e fortalecendo a imagem do estado como destino competitivo e atrativo.

“O diferencial do roadshow está justamente na forma como apresentamos Pernambuco. É uma capacitação que vai além da teoria. Por meio da gastronomia e da cultura, os participantes vivenciam o que é ser pernambucano. Esse tipo de conexão sensorial fortalece laços com o destino e ajuda a transformar agentes e influenciadores em verdadeiros embaixadores de Pernambuco pelo Brasil,” afirma Eduardo Loyo, presidente da Empetur.

A proposta central da iniciativa é aproximar profissionais e formadores de opinião do trade turístico por meio de uma experiência completa, sensorial e afetiva, que desperta interesse e encantamento. A programação envolve apresentações culturais com frevo, cozinha-show, rodada de negócio entre os participantes e o trade de Pernambuco e oficinas culinárias interativas, conduzidas por chefs pernambucanos, nas quais os participantes colocam literalmente a “mão na massa” para preparar receitas típicas do estado, enquanto conhecem as potencialidades turísticas que vão do Litoral ao Sertão.

O roadshow passará por dez importantes cidades brasileiras, abrangendo os principais mercados emissores de turistas para Pernambuco, que foram escolhidas junto ao trade turístico. A ação será dividida em três etapas. A primeira contempla as cidades de São Paulo/SP, Campinas/SP, São José dos Campos/SP e encerra no Rio de Janeiro/RJ, no dia 31 de julho. As próximas fases acontecem nos meses de agosto e novembro, percorrendo as demais regiões do país.

Experiência imersiva



O projeto, realizado de forma inédita, propõe um novo olhar sobre as capacitações de profissionais de turismo. Durante a cozinha-show serão apresentados os municípios e destinos turísticos de Pernambuco dividido em três macrorregiões: litoral, agreste e sertão. Os pratos apresentados também serão divididos dessa forma, onde o primeiro será um tartar de peixe fresco, com o mote litoral de Pernambuco. O prato principal será uma favada do agreste com carne seca, carne de sol e manteiga de garrafa, retratando toda a região do agreste. E a sobremesa será a tradicional cartola embebedada no vinho tinto produzido no Vale de São Francisco, representando também todo o sertão e o Vale do São Francisco. Durante todo o evento, os participantes vão poder degustar espumantes e vinhos produzidos no Vale de São Francisco pelas vinícolas Rio Sol e Rio Valley.

“Nosso objetivo é despertar sensações, criar conexões e fortalecer o conhecimento sobre o que Pernambuco tem de mais autêntico. Queremos que cada participante se torne um multiplicador da nossa cultura e das nossas belezas naturais, com vivência e propriedade, repassando essa experiência no momento da venda de pacotes para os clientes”, destaca Diogo Beltrão, diretor de Comunicação e Marketing da Empetur.

Com foco no eixo da gastronomia, a Empetur convidou a Abrasel - Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Pernambuco para integrar a programação do roadshow. A presença da entidade reforça a importância do engajamento das associações do trade turístico local nas ações de promoção do estado, ampliando a visibilidade dos sabores e da cultura pernambucana em mercados estratégicos. A parceria busca fortalecer a cadeia produtiva da gastronomia como elemento central na divulgação do destino Pernambuco. Dentro dessa colaboração, foram convidados três dos principais chefs do estado para representar a cozinha pernambucana nas aulas-show: Rapha Vasconcellos (Moendo na Laje), Yuri Almeida (Cajá) e Thiago das Chagas (Reteteu e São Pedro), que levarão ao público uma experiência autêntica e criativa com receitas regionais preparadas ao vivo durante o evento.

A programação cultural do roadshow também é um destaque à parte, levando para cada cidade um recorte da riqueza artística de Pernambuco. As apresentações contam com a força do frevo e da música regional, representadas pela cantora Gerlane Lops e pelas artistas Josy Caxiado e Maria Caxiado, do Balé Cultural de Pernambuco. As performances unem tradição e representatividade, proporcionando ao público uma experiência envolvente, animada e raiz, assim como a identidade cultural do estado.