Manicure é morta pelo ex-companheiro em São Lourenço da Mata; feminicídios crescem 14,2% no Estado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

O machismo e a misoginia fizeram uma nova vítima em Pernambuco. Uma mulher foi morta a facadas pelo companheiro em casa, no Parque Capibaribe, em São Lourenço da Mata, Grande Recife. A Polícia Civil está investigando o crime, ocorrido na noite da segunda-feira (28).

A vítima foi identificada como a manicure Rebeca Vicente dos Santos, de 33 anos. De acordo com testemunhas, ela foi arrastada do banheiro pelo ex-companheiro e atingida com os golpes de faca. A mulher foi encontrada com lesões por todo o corpo, chegou a ser socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde, mas não resistiu.

Vizinhos contaram que ela e o ex-companheiro, cujon nome não foi informado oficialmente, passaram cerca de 15 anos juntos e que estavam separados havia um mês meses. Uma prima da vítima contou à TV Jornal não aceitava o fim do relacionamento e fazia ameaças.

Mulher é vítima de feminicídio em São Lourenço da Mata - CÍRIO GOMES/JC IMAGEM

No último sábado (26), Rebeca procurou a Delegacia de Camaragibe e pediu uma medida protetiva. Mas não foi suficiente para evitar que ela fosse vítima do feminicídio. O suspeito do crime está foragido.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso foi registrado ela Equipe de Força Tarefa de Homicídios Metropolitana Norte. "As investigações foram iniciadas de pronto e seguem até elucidação total do crime."

FEMINICÍDIOS CRESCEM EM PERNAMBUCO

Estatísticas da Secretaria de Defesa Social (SDS) apontam para o aumento dos casos de feminicídio em Pernambuco. No primeiro semestre deste ano, 48 mulheres foram vítimas desse tipo de crime. O aumento foi de 14,2% em relação ao mesmo período de 2024, quando 42 casos foram somados pela polícia.

Somente no primeiro semestre, 27.767 queixas de violência doméstica/familiar foram registradas em Pernambuco.

MEDIDA PROTETIVA SOLICITADA PELA INTERNET

Desde o dia 21 de julho, mulheres vítimas de violência doméstica podem solicitar medida protetiva de urgência diretamente no site do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). A promessa é de que, imediatamente, o pedido chegará a um juiz ou juíza.

Com a nova ferramenta, não será necessário sair de casa para ir a uma delegacia ou contratar advogado ou advogada. Na página inicial (portal.tjpe.jus.br), é necessário rolar a tela até encontrar o ícone "Medida Protetiva Eletrônica" e, em seguida, clicar em "Iniciar Atendimento".

A resposta à solicitação será enviada para o número de celular cadastrado pela mulher em um prazo de até 48 horas.